В чем преимущества и недостатки морской доставки из Китая?

Доставка товаров из Китая в Украину осуществляется, как правило, двумя путями: по морю и по воздуху.
Авиадоставка очень удобна и проводится в короткие сроки, но имеет один большой минус, который способен перечеркнуть все плюсы: такой способ доставки товаров из КНР стоит немалых денег. Поэтому морская перевозка экономически выгоднее, особенно в период кризиса.
В чем преимущества?
Решая, какой способ доставки выбрать, обратите внимание на то, что морская доставка из Китая имеет ряд преимуществ.
- Экономно. Пожалуй, самым главным преимуществом доставки, как мы уже говорили, является сравнительно низкая стоимость предоставляемых услуг. При этом не имеет значения, какую партию товара вы хотите доставить: мелкую или крупную. Ведь при заказе товара мелкой партией, вам необязательно оплачивать аренду всего контейнера, что существенно сократит расходы.
- Удобно. Работать с морской перевозкой грузов очень удобно. Контейнеры, которые доставлены на судне, не обязательно распечатывать. Их сразу же можно загрузить на поезд или другой вид транспорта и доставить по месту назначения. Также не следует забывать, что все участники логистического рынка пользуются единой системой обозначения габаритов и линейных размеров контейнеров. Это в свою очередь позволяет без проблем доставить груз в любую точку земного шара.
- Надежно. Говоря о надежности морской доставки товаров, стоит отметить, что металлический контейнер, в котором товар доставляется в Украину, надежно защищает его от повреждений. Также, выбирая этот способ, можно быть спокойным за сохранность груза, поскольку контейнеры перед отправлением пломбируются в присутствии отправителя, а распечатывание тары проводится в присутствии получателя при предоставлении всех необходимых документов.
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Стоит ли считать минусы?
Как и в любом другом виде доставки в морском варианте есть и некоторые минусы.
- К примеру, доставка по морю займет больше времени, чем авиадоставка. Но этот вариант идеален для тех, кому экономия на логистических расходах важнее скорости.
- Перевозка морским транспортом может быть приостановлена в зимний период из-за погодных условий. Но справедливости ради нужно отметить, что и авиадоставка товаров также во многом зависит от погодных условий.
- Задумываясь о морской доставке товаров, следует учитывать, что этот способ не подходит для товаров с малым сроком хранения.