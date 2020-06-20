В чем преимущества и недостатки морской доставки из Китая?

Доставка товаров из Китая в Украину осуществляется, как правило, двумя путями: по морю и по воздуху.

Авиадоставка очень удобна и проводится в короткие сроки, но имеет один большой минус, который способен перечеркнуть все плюсы: такой способ доставки товаров из КНР стоит немалых денег. Поэтому морская перевозка экономически выгоднее, особенно в период кризиса.

В чем преимущества?

Решая, какой способ доставки выбрать, обратите внимание на то, что морская доставка из Китая имеет ряд преимуществ.

Экономно. Пожалуй, самым главным преимуществом доставки, как мы уже говорили, является сравнительно низкая стоимость предоставляемых услуг. При этом не имеет значения, какую партию товара вы хотите доставить: мелкую или крупную. Ведь при заказе товара мелкой партией, вам необязательно оплачивать аренду всего контейнера, что существенно сократит расходы. Удобно. Работать с морской перевозкой грузов очень удобно. Контейнеры, которые доставлены на судне, не обязательно распечатывать. Их сразу же можно загрузить на поезд или другой вид транспорта и доставить по месту назначения. Также не следует забывать, что все участники логистического рынка пользуются единой системой обозначения габаритов и линейных размеров контейнеров. Это в свою очередь позволяет без проблем доставить груз в любую точку земного шара. Надежно. Говоря о надежности морской доставки товаров, стоит отметить, что металлический контейнер, в котором товар доставляется в Украину, надежно защищает его от повреждений. Также, выбирая этот способ, можно быть спокойным за сохранность груза, поскольку контейнеры перед отправлением пломбируются в присутствии отправителя, а распечатывание тары проводится в присутствии получателя при предоставлении всех необходимых документов.

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Стоит ли считать минусы?

Как и в любом другом виде доставки в морском варианте есть и некоторые минусы.

К примеру, доставка по морю займет больше времени, чем авиадоставка. Но этот вариант идеален для тех, кому экономия на логистических расходах важнее скорости.

Перевозка морским транспортом может быть приостановлена в зимний период из-за погодных условий. Но справедливости ради нужно отметить, что и авиадоставка товаров также во многом зависит от погодных условий.

Задумываясь о морской доставке товаров, следует учитывать, что этот способ не подходит для товаров с малым сроком хранения.

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