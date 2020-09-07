Угловые кухни 2020: актуальные тенденции

Основным аспектом при разработке дизайна кухни является выбор гарнитура. Внимание при этом следует обращать не только на цвет и фактуру мебели, но и на зоны расположения. Одним из популярнейших вариантов считается угловой кухонный гарнитур.

Даже в маленьком помещении такая форма будет к месту.

Однако важно продумать, какие стены займет мебель. Не рекомендуется, чтобы там присутствовали окна, арки или дверные проемы. Все полотно стены должно быть свободным для размещения не только нижних ящиков и столешницы, но и верхних шкафов. Это обеспечит многофункциональность кухни и позволит рационально распределить принадлежности.

Однако бывают исключения, когда помещение большое. В таком случае открывается широкий плацдарм для экспериментов. При этом можно разместить гарнитур вдоль окна. Во время готовки вы сможете не только акцентировать внимание на процессе приготовления пищи, но и любоваться пейзажем за окном.

Подобрать интересный и функциональный гарнитур получится в компании AL-BAGroup. Зайдя на сайт, можно заказать уже готовый комплект или изготовление мебели по размерам. Компания работает с материалами и фурнитурой от европейских производителей (Grass, Hafele, EGGER, REHAU и пр.). Благодаря этому угловая кухня получится стильной, надежной и практичной.

Характерные особенности

Маленькие комнаты – это не проблема для создания современного и высокотехнологичного дизайна интерьера. Что касается кухонного пространства, то здесь специалисты рекомендуют использовать угловую мебель, состоящую из двух основных модулей. Данные сегменты располагаются под прямым углом и имеют плавный переход между элементами конструкции. В месте смыкания может располагаться мойка, что обеспечит равномерное расстояние между двумя столешницами.

Количество мебельных секций выбирается индивидуально. Все зависит от квадратуры комнаты и планировки интерьера. В комплект мебели могут входить:

шкафчики;

столешница;

открытые и закрытые полки;

пеналы;

навесные элементы.

К достоинствам угловой мебели относятся компактность и эргономичность. Собственно благодаря такому гарнитуру можно создать комфортный для работы хозяйки треугольник, состоящий из варочной поверхности, рабочей зоны и мойки. Все находится близко и компактно.

Актуальные стили интерьера

Угловые кухни можно использовать при любом дизайне комнаты. Главное – выбрать мебель, изготовленную в соответствующем стиле. В этом помогают современные материалы (ДСП, МДФ), которые при невысокой цене позволяют создавать потрясающие гарнитуры.

В 2020 году в обустройстве интерьера пользуются популярностью такие стили, как:

Эко. Подразумевает использование натуральной цветовой гаммы и древесной или каменной текстуры. Скандинавский стиль. Характеризуется простотой и лаконичностью. Среди приоритетных цветов выделяют белый, глубокий синий, оливковый, серебристый. Хай-тек. Подразумевает использование ярких аксессуаров и броских металлизированных элементов. За основу берут прямые линии с дополнением контрастных оттенков. Классический стиль. Приоритетными считаются бежевый, кремовый, коричневый, молочный цвета. Конфигурация мебели изящная и самобытная, сообщающая о роскоши. Минимализм. Подразумевает отсутствие лишних деталей. Все сдержанно и лаконично, но при этом мебель удобная и многофункциональная.

Просмотреть актуальные модели угловых кухонь можно на сайте компании AL-BAGroup. В ассортименте представлены прекрасные образцы, а также можно заказать изготовление гарнитура, с учетом личных предпочтений.