Тренды и фавориты сезона 2020 для девушек: летние платья

Ассортимент трендов этого лета настолько широк, что несложно подобрать гардероб на любой вкус, фигуру и бюджет. Выбрав красивый наряд из множества актуальных предложений соответственно своему образу, девушка будет выглядеть свежо, стильно и очень привлекательно.

Лето радует солнечными днями, теплом, буйным цветением природы и доставляет приятные хлопоты прекрасной половине человечества по подбору модного гардероба на новый сезон. Актуальные тенденции довольно многочисленны: костюмы и брюки, юбки и блузы, туники и шорты — все в ходу. Но лидер популярности этого сезона — платье на лето.

Это не удивительно, так как наиболее привлекательными девушки всегда выглядели именно в них. Платья прежде всего подчеркивают женственность, удивительным образом ретушируя, а то и вовсе скрывая недостатки фигуры. Удачно подобранный фасон «спрячет» пару лишних килограммов, а яркий цвет или игривый рисунок освежит лицо.

Фасоны, крой, декор летних платьев

Характерна для нынешнего сезона так полюбившаяся женщинам асимметрия. Теперь она присутствует во всем: в крое, дополнительных элементах, декоре. Единственный рукав, а второе плечо обнаженное или разница длин полочки и спинки в полметра — это была только подготовка в прошлом сезоне. Теперь любые фантазии уместны, и это только приветствуется!

Силуэты, как правило, объемные, так как по-прежнему в тренде естественность и непринужденность. Для жаркого лета объемная одежда, да еще из натуральных тканей — просто спасение. Пышные юбки с воланами, кокилье или ярусами оборок отлично смотрятся с топом простого силуэта или классическим бюстье.

Лето не всегда радует теплом, и на случай прохладной погоды или прогулок поздним вечером будет весьма кстати летняя одежда из джинсовой ткани, твида, плотного льна, тонкой натуральной кожи и эко. Это могут быть комбинезоны, костюмы или платья любого модного покроя: а-ля рубашка или тренч.

Длина от мини до макси — все ведущие дома моды в этом вопросе единодушны. Но с мини нужно быть достаточно осторожной — в статусном ресторане или на юбилее старших родственников это может выглядеть вульгарно. А вот на собственном дне рождения, на празднике друзей, коктейльной вечеринке или в клубе — вполне уместно.

Часто встречается декольте в стиле «Анжелика» и вырез на спине, который иногда может быть со стягивающими лентами различной ширины. Этот фасон характерен открытыми плечами без рукавов и лифом с жесткими чашечками. Летние платья позволяют показать себя во всей красе и девушкам важно не упустить такой шанс.

Платья-бюстье безусловно привлекают особое внимание публики, это праздничный вариант для смелых натур. Низ такой модели может быть обтягивающим или свободным, простой клеш или с воланами, с разрезами и без. Длина — любая, главное — соблюсти пропорции, идеально подходящие конкретной фигуре.

Особенно пикантно смотрятся приталенные бюстье с корсетом, который корректирует фигуру до идеального силуэта. В этом сезоне рукава бюстье могут быть не только из основной ткани, но и кружевными, полупрозрачными, из ткани-компаньона или контрастного цвета.

Белое платье — стили и нюансы фаворита

Белый цвет, в том числе для платьев, — фаворит сезона и обязательно присутствует во всех коллекциях ведущих домов моды. Со свадебными моделями эти наряды не ассоциируются, так как у них совершенно другой силуэт, ткани и дизайн.

Белые платья в стиле бохо, минимализм, романтизм, беби-долл или спорт на пике популярности, и его стоит приобрести всем, кому идет этот цвет. Вероятно, это тренд на несколько ближайших лет при всей ветрености и непредсказуемости моды. Белый прекрасно комбинируется с любым другим цветом, поэтому сложностей в подборе аксессуаров или обуви не будет.

Почти так же популярны полностью ажурные наряды на подкладке и гладкие ткани с вставками из кружев или с вышивкой. Они — сама элегантность и изящество. С ручной вышивкой только очень дорогие экземпляры, но современная машинная вышивка достигла такого качества, что неотличима от ручной.

Такие наряды, как правило, недешевы, они приобретаются не на один сезон и прекрасно выглядят на вечерних торжествах, в статусных местах, театрах, концертных залах и дорогих ресторанах. К ним должны быть тщательно подобраны обувь, сумочка, аксессуары и ювелирные украшения.

Летний сарафан не покидает подиумы и по популярности всегда в топах дамских предпочтений. Их дизайн всегда идентичен по всем параметрам дизайну летних моделей платьев, модных на данный момент. Практически те же ткани, декор, расцветки, силуэты и направления.

Платьица в модном не первый год пижамном стиле остаются в арсенале модниц. Они прекрасно смотрятся в любой ситуации, кроме торжественных случаев и официальной обстановки. Хороши для работы и отдыха, городских и загородных прогулок. И даже для дня рождения в молодежной компании или на клубной вечеринке. Они уступают другим нарядам в элегантности, но по уровню комфорта им нет равных.

Ткани, расцветки платьев

Одним из самых важных параметров одежды всегда были ткани. По последним тенденциям — это натуральные ткани или же смесовые (они практичней), но выглядящие как натуральные. Синтетика не только неприятна в носке, но и очень дешево смотрится и способна свести на нет все достоинства кроя, расцветки и декора.

Платья из натуральной ткани соответствуют всем тенденциям моды и находятся на пике популярности. Для лета эти ткани наиболее комфортны, а в особо жаркий период — просто спасение. Они гигроскопичны, буквально дышат и очень приятны в носке. Они непросты в уходе, но это единственный недостаток на фоне массы достоинств.

Кроме белого цвета, буквально заполонившего все подиумы, в модной палитре нет особых изменений. В фаворе по-прежнему все цвета радуги и их оттенки: яркие и приглушенные, карамельные и экзотические, цвета природы и неон. Полоска и клетка, горох и «бабушкины цветочки» — все варианты хороши и находят своих поклонниц.

Ассортимент трендов этого лета настолько широк, что несложно подобрать гардероб на любой вкус, фигуру и бюджет. Выбрав красивый наряд из множества актуальных предложений соответственно своему образу, девушка будет выглядеть свежо, стильно и очень привлекательно. Главное из грамотно составленного гардероба с учетом всех тенденций моды правильно выбирать вещи, соответствующие времени и месту.

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