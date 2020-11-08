Традиционные сладости для взрослых и детей: леденцы

История кондитерского искусства насчитывает не одно тысячелетие. За время его развития талантливые кулинары изобрели сотни видов сладостей. Один из самых популярных, доступных по цене – карамель. Лакомство употребляют самостоятельно.

История кондитерского искусства насчитывает не одно тысячелетие. За время его развития талантливые кулинары изобрели сотни видов сладостей. Один из самых популярных, доступных по цене – карамель. Лакомство употребляют самостоятельно и для кулинарных целей. Удобная форма, сладость позволяют применять продукт и в других сферах, например, в медицине. Особое место принадлежит леденцам с полезной начинкой, обогащенной витаминами, которая содержит сок ягод, экстракты растений. Уникальный формат позволяет сочетать пользу и приятные гастрономические ощущения.

Интересное из истории возникновения карамели

Слово «карамель» имеет латинские корни, происходит от cannamella – означает сахарный тростник. Считается, что ее прототип впервые приготовили индийские далиты, представители низшей касты, которые жарили листья сахарного тростника на открытом огне. В привычном для современных дегустаторов формате ее произвели только в XIV–XVI ст. Сладкий продукт могли позволить себе только избранные, ведь сахар был дефицитным и очень дорогим.

Первый рецепт приготовления очень прост: основной ингредиент разбавляли водой, нагревали внутри медного котла до определенной температуры и разливали по формам. В современном производстве основные технологические процессы сохранены, но в заготовку добавляют крахмальную патоку, инвертный сироп. Карамель может быть леденцовой (если на 96% состоит из сахаристых веществ) или с начинкой (в карамельной оболочке). Лучшим примером последнего вида можно назвать конфеты Herbina от Roshen – https://roshenstores.com/ru/karamel-s-nachinkoj-na-travah-herbina/p350 – с соком вишни, грейпфрута, лимона, черной смородины, полезными экстрактами. Любимые сладости можно заказать почтой в любую точку страны или воспользоваться курьерской доставкой.

Особенности технологического процесса

Современное производство леденцов в большинстве случаев автоматизировано, организовано согласно технологиям, утвержденным на законодательном уровне.

Польза карамельных конфет:

стимулируют выработку гормона серотонина («гормона счастья»);

активизируют мыслительные процессы;

содержат умеренное количество углеводов;

являются источником гастрономического наслаждения.

На старте производства карамели готовится инвертный сироп (сахарный раствор расщепляют соляной, уксусной кислотой, чтобы получить два вещества: глюкозу и фруктозу). Затем в базовую заготовку добавляют ароматизаторы, пищевые красители, дают массе немного остыть. Начинку добавляют на этапе формовки, после чего готовые изделия застывают, их упаковывают. Согласно нормам этикетка, обертка не должна прилипать к поверхности конфеты. Маркировка обязательно содержит наименование продукта, название предприятия-изготовителя, его местонахождение. Чтобы приобрести качественную и безопасную продукцию, стоит совершать покупки только в официальных торговых точках с продукцией от известных производителей.