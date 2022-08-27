ТОП 3 производителя квадрокоптеров

Разработка авиационных технологий значительно продвинулась за последние годы. Если сто лет назад летное устройство предусматривало транспортировку грузов и людей, сегодня небольшая машина применяется преимущественно в развлекательной или исследовательской сфере. Увеличение спроса спровоцировало рост различных компаний производства квадрокоптеров. Чтобы не разочароваться в покупке, рекомендуем обратить внимание на известные бренды, успевшие положительно зарекомендовать себя на рынке.

Autel — точность в каждом подходе

Компания стала пользоваться популярностью с 2015 года, всего через год после запуска проекта по разработке управляемых дронов. Неудивительно, что многие пользователи предпочитают выбрать Autel квадрокоптер на Flytechnology . При производстве каждого дрона инженеры и дизайнеры учитывают уже проработанные коптеры и совершенствуют их с каждой линейкой.

Разнообразие конфигураций и выпуск платформы EVO 2, позволяет подобрать модель как для любительского, так и профессионального применения.

Hubsan — бюджетное совершенство

Производитель родом из Поднебесной был основан в 2010 году и поначалу не привлек значительного внимания. Все потому, что компания поставляла на рынок игрушечные беспилотные аппараты. Но пару лет назад, поставив свои первые коптеры профессионального и любительского уровня, сразу заслужили внимание пользователей.

Дроны выделяются:

надежной сборкой;

четким отслеживанием работы ПО, Hubsan регулярно выпускает обновления;

доступной стоимостью.

Несмотря на то, что бренд считается более бюджетным, по качеству сборки и отслеживания квадрокоптеров Хабсан не уступает более известным компаниям.

DJI — профессиональная надежность

Еще один китайский производитель техники, но более известный благодаря разнообразной профессиональной аппаратуре. Техника активно используется в съемках рекламных роликов и фильмов, создании обзоров и многом другом. В линейке товаров используются преимущественно мощные квадрокоптеры с качественной камерой и множеством настроек.

Подобрать подходящий вариант для своих целей не составит труда, если обратиться к профессионалам своего дела, например Flytechnology.