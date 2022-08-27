Новости Одессы и Одесской области

ТОП 3 производителя квадрокоптеров

ТОП 3 производителя квадрокоптеров

Разработка авиационных технологий значительно продвинулась за последние годы. Если сто лет назад летное устройство предусматривало транспортировку грузов и людей, сегодня небольшая машина применяется преимущественно в развлекательной или исследовательской сфере. Увеличение спроса спровоцировало рост различных компаний производства квадрокоптеров. Чтобы не разочароваться в покупке, рекомендуем обратить внимание на известные бренды, успевшие положительно зарекомендовать себя на рынке.

Autel — точность в каждом подходе

Компания стала пользоваться популярностью с 2015 года, всего через год после запуска проекта по разработке управляемых дронов. Неудивительно, что многие пользователи предпочитают выбрать Autel квадрокоптер на Flytechnology . При производстве каждого дрона инженеры и дизайнеры учитывают уже проработанные коптеры и совершенствуют их с каждой линейкой.

Разнообразие конфигураций и выпуск платформы EVO 2, позволяет подобрать модель как для любительского, так и профессионального применения.

Hubsan — бюджетное совершенство

Производитель родом из Поднебесной был основан в 2010 году и поначалу не привлек значительного внимания. Все потому, что компания поставляла на рынок игрушечные беспилотные аппараты. Но пару лет назад, поставив свои первые коптеры профессионального и любительского уровня, сразу заслужили внимание пользователей.

Дроны выделяются:

  • надежной сборкой;
  • четким отслеживанием работы ПО, Hubsan регулярно выпускает обновления;
  • доступной стоимостью.

Несмотря на то, что бренд считается более бюджетным, по качеству сборки и отслеживания квадрокоптеров Хабсан не уступает более известным компаниям.

DJI — профессиональная надежность

Еще один китайский производитель техники, но более известный благодаря разнообразной профессиональной аппаратуре. Техника активно используется в съемках рекламных роликов и фильмов, создании обзоров и многом другом. В линейке товаров используются преимущественно мощные квадрокоптеры с качественной камерой и множеством настроек.

Подобрать подходящий вариант для своих целей не составит труда, если обратиться к профессионалам своего дела, например Flytechnology.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Промо ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить