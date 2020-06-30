Страхование туристов от невыезда: особенности оформления

Базовый пакет туристической страховки покрывает медицинские расходы на стационарную, амбулаторную помощь, включая медикаменты, в пределах выбранной страховой суммы. Все больше украинских туристов хотят расширить границы беззаботного отдыха, обезопасить себя не только от расходов на лечение. Популярность приобретает страхование от невыезда. Опция предлагается в рамках расширенных программ.

Покрытие включают в договор туристы, которые отправляются в визовые страны, например, в США, Великобританию, ведь решения посольств непредсказуемы. Страхование туристов от невыезда на https://arsenal-ic.ua/ru/product/podorozhi/strahuvannya-turistiv актуально при раннем бронировании дорогостоящих туров. Поездки, оплаченные заранее частично или полностью, могут не состояться по каким-либо причинам, а туроператоры возмещением затрат не занимаются.

Страховые случаи

Страхование от невыезда покрывает финансовые риски, связанные с отказом от туристической поездки, изменением сроков выезда. Основные события:

проблемы со здоровьем страхователя: острые инфекционные заболевания, экстренные операции;

смерть туриста или его близкого родственника;

неполучение визы, задержка получения разрешения на въезд в страну;

необходимость присутствовать на судебном заседании;

призыв в армию;

официально объявленные стихийные бедствия, народные протесты, эпидемии в стране выезда или проживания;

опоздание на рейс из-за ДТП.

Подробнее с перечнем страховых случаев по невыезду можно познакомиться на портале https://arsenal-ic.ua/ компании СК «Арсенал Страхование», на ресурсах других страховщиков, которые предлагают расширенные полисы для туристов.

Для получения компенсации путешественникам нужно документально подтвердить причины неявки на борт самолета, предоставить медицинские справки, протокол аварии, повестку в суд, другие бумаги, в зависимости от типа события.

Насколько дороже полис

За включение в договор описанной опции СК берут, в среднем, 1-3 % общей стоимости полиса. Цена зависит от максимального размера компенсации, количества лиц и рисков, включенных в страховку.

По статистическим данным, в 95 % туристов европейских стран страхуют риски на случай отказа от поездки. В Украине обезопасить себя от возможных финансовых потерь предпочитают пока только 5 % путешественников. Данный вариант не обязательный, выбирается по желанию.

Приобрести продукт можно в офисах СК, на официальных сайтах онлайн. Некоторые страховщики включают риски отказа от поездки в премиальные пакеты услуг.