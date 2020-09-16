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Сеть ортосалонов по Одессе

Сеть ортосалонов по Одессе

В Украине большой популярностью пользуется компания “Медтехника Ортосалон”. Практически во всех городах есть торговые точки данной организации, Одесса не исключение.

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Магазины медицинского ортопедического оборудования достаточно прочно вошли в жизнь современного человека. В подобных торговых точках в Одессе по адресам https://ortosalon.ua/shops/shops-odessa представлен ассортимент, необходимый в самых разных случаях. Есть специальные средства, предназначенные для ухода за лежачими, продукция для реабилитации и восстановления, есть большое разнообразие вещей для людей, ведущих активный образ жизни, а также на выбор представлены товары для улучшения качества кожи и для обеспечения красоты волос.

Адреса торговых точек в Одессе

Если вы проживаете в Одессе или приехали сюда для лечения или восстановления после сложной операции на позвоночнике или опорно-двигательном аппарате, в обязательном порядке потребуется качественная медицинская продукция. Несмотря на то, что у этой компании, как и у многих других, есть свой интернет-магазин, немалое количество покупателей предпочитают совершать покупки в оффлайн-магазинах. Это возможность внимательно осмотреть и опробовать товар перед покупкой.

Ортопедические салоны в Одессе расположены по следующим адресам:

  • ул. Ришельевская, 35/37 – магазин расположен между ул. Успенская и ул. Базарная. Найти магазин легко – на баннере горит буква “М”;
  • ул. Академика Королева, 33, на площади Независимости, ориентироваться нужно на аптеку “МедСервис”;
  • проспект Гагарина, 13 – магазин “Медтехника Ортосалон” расположен около Vitto Rossi.

Магазины компании характеризуются огромным количеством преимуществ. Речь идет не только о разнообразном ассортименте предложенной медицинской продукции, но о высоком уровне сервисного обслуживания.

Ортопедическое оборудование

Помощь консультантов при выборе

Магазины медицинских товаров в Одессе, все без исключения, имеют отдельный вход. Это сделано для предоставления доступа лицам, которые имеют те или иные проблемы с передвижением. Не менее важным преимуществом является то, что магазины “Медтехника Ортосалон” – это не просто торговая площадка, но место, где можно получить высококвалифицированную помощь в виде консультации.

Сотрудники магазина – грамотные вежливые продавцы, проходящие обязательное обучение. Обратившись к консультантам, можно получить помощь такого плана:

  1. Настройка и регулировка изделия по росту и по размеру.
  2. Обучение, как пользоваться тем или иным устройством.
  3. Выбор одной определенной товарной единицы на основании стоимости и производителя.

Кроме того, в магазины ортопедии всегда можно отдать вышедший из строя ингалятор, тонометр или иное медицинское оборудование. Будут проведены необходимые ремонтные работы или предложена взамен оптимальная альтернатива с небольшой доплатой.

Преимущества приобретения товаров “Медтехника Ортосалон”

Понятно, что совершить покупку в интернет-магазине “Медтехника Ортосалон” удобно, но не меньшее количество преимуществ можно получить и при посещении оффлайн-магазина. Это возможность экономии времени. Все товары распределены по категориям и по брендам. Цена значительно ниже, чем у конкурентов, так как компания тесно сотрудничает с производителями. После выбора подходящего товара и оплаты его удобным для способом, можно оформить доставку не только по Одессе, но по всей Украине.

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