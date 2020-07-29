Секреты голливудской улыбки

Белоснежная улыбка – это признак молодости, успешности, красоты. Но к сожалению, с годами наши жемчужные зубы теряют свой прежний вид и лоск, а улыбки становятся более сжатыми, закрытыми.

Но одесситам повезло, так как стоматология Одессы находится на высоком уровне. Здесь хватает достойных клиник и профессионалов своего дела, которые помогут вернуть прежнюю красоту вашим зубам.

Напильник и кислота для отбеливания зубов

Осветление зубов проводили еще две тысячи лет назад. Славянские врачеватели шлифовали эмаль металлическим напильником, а результат закрепляли слабым раствором азотной кислоты. Такой варварский метод применялся до 18 столетия. В 19 веке начали практиковать с различными кислотами. А в 20 веке белизну зубам возвращали с помощью концентрата перекиси водорода. Молекулы перекиси проникали через эмаль, выделяли активный кислород и окисляли пигментированный дентин. Он осветлялся и просвечивался сквозь эмаль, делая зубы светлее и привлекательнее.

Почему темнеют зубы

Прежде всего, это продукты питания и вредные привычки. Вино, чай, кофе, соевый соус, темные ягоды меняют цвет наших зубов. Красящие пигменты проникают в микротрещинки эмали и провоцируют ее потемнение.

Курение не только вредно для здоровья, но и для зубов. Эта плохая привычка – главный соперник голливудской улыбки.

Меняют цвет эмали не в лучшую сторону и некоторые медицинские препараты. Так, тетрациклин окрашивает зубы в желтый цвет, а моноциклин – в серый.

Вода, а точнее ее качество тоже имеет значение. Если из крана течет вода с повышенным содержанием железа, дентин может стать красноватым. Если в воде много фтора, на зубах проявляются молочно-белые пятна.

Не стоит забывать и о болезнях. Например, при гепатите зубы могут иметь коричневый или зелено-голубой оттенок.

Меняется цвет эмали и с возрастом.

Гигиена полости рта

Если вы уделяете слишком мало внимания гигиене полости рта, о здоровой, жемчужной улыбке можно не мечтать.

Все дело в том, что при недостаточном уходе на зубах может образовываться зубной камень из-за чего эмаль становится желтой или коричневой. Кроме эстетической проблемы зубные отложения чреваты серьезными последствиями: воспалением десен, парадонтозом. И если вовремя не заняться лечением, то можно потерять зубы.

Кстати, чистка зубного камня и налета помогает осветлить зубы на 2-3 тона.

Быстро и безболезненно

Но вернемся к отбеливанию. Сама процедура длится всего 1 час, за этот короткий промежуток времени ваши зубы станут на 6-8 оттенков светлее.

В стоматологической клинике вам предложат офисное отбеливание двух челюстей или домашнее отбеливание с индивидуальными каппами одной челюсти. Все зависит от состояния зубов, здоровья десен и, конечно же, ваших пожеланий, которые в обязательном порядке будут учтены доктором.