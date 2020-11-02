Работа в Польше: реальные вакансии недалеко от дома

В поисках лучшей жизни и высокооплачиваемой работы украинцы часто обращают внимание на европейский рынок труда. Многие отдают предпочтение Польше. Да, зарплаты там ниже, чем, например, в Германии или Англии, но зато выше, чем в Украине.

Немаловажен и тот факт, что Польша находится ближе к дому. А еще, у нас похожие менталитеты, даже без знания польского языка можно понять, о чем говорят местные работодатели, потому что есть слова, которые встречаются и в украинском языке.

В Польше можно неплохо заработать, тем более, что вакансий там всегда хватает. Посмотреть предложения польских работодателей, уровень зарплат, условия проживания можно на сайте easy west work, здесь представлены только проверенные вакансии.

Какие профессии популярны в Польше

Конечно, большим спросом пользуются рабочие профессии. Так, в Польше можно найти работу в сельском хозяйстве, строительстве, производстве, сфере обслуживания, транспорте и прочее. Есть также сезонная работа, чаще всего – это сбор урожая, уход за сельскохозяйственными угодьями, лесоперерабатывающая промышленность и стройки. Главное требование работодателей к соискателям – крепкое здоровье и выносливость. Знание польского языка необязательно. Если же вы претендуете на вакансию тракториста, механика, или агронома, язык придется выучить.

Важен язык, хотя бы его минимальное знание, и на строительстве, также здесь понадобятся определенные профессиональные навыки. Это же касается работников сферы услуг – продавцов, официантов, поваров, барменов.

В среднем на таких должностях можно заработать 11-14 злотых (примерно 80-100 грн) в час.

Где можно заработать больше

Есть и более высокооплачиваемые работы. Польша нуждается в инженерах, медиках, ученых, работниках IТ отрасли. Украинцы могут восполнить этот пробел. Специалисты с высшим образованием должны пройти процедуру признания документов иностранного государства, успешно сдать экзамен на знание польского языка, также важен адаптационный стаж и прохождение квалификационного теста.

Условия труда в Польше

Прежде чем ехать покорять Польшу, хорошо ознакомьтесь с условиями проживания, графиком работы, особенно это касается рабочих и технических специальностей. Чаще всего работодатели предлагают 10-12-часовый рабочий день, работать придется и в субботу. Хотя вы же едете не отдыхать, а зарабатывать деньги. Также перед отъездом не будет лишним проверить свое здоровье, физические нагрузки, изменение климата могут повлиять на самочувствие.

Чтобы исключить любые риски, сотрудничайте только с проверенными компаниями.