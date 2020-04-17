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Новости Одессы и Одесской области

Prozorro і Prozorro.Продажі: що нового у квітні

Prozorro і Prozorro.Продажі: що нового у квітні

Карантин, в умовах якого зараз живе значна частина світу, показує, що Україна пішла вірним шляхом, коли у 2016 році почала будувати власну державну систему електронних закупівель і продажів. Сьогодні ці напрями не паралізовані, а лише дещо обмежені епідемією, яка розвивається навколо нас. Пропонуємо разом подивитись, що цікавого заплановано на квітень 2020 року у Prozorro.

Закупівлі Прозорро

Головна тема системи держзакупівель — це початок роботи за новими правилами, встановленими новою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі». Було чимало побоювань щодо можливого переносу дати запуску Prozorro 2.0 через карантинні заходи, про які законотворці й депутати навряд знали восени, коли закон приймався.

Проте наразі офіційна інформація від Міністерства економічного розвитку і торгівлі свідчить про те, що процедури за новими умовами почнуть здійснюватись як і було заплановано — 19 квітня 2020 року. Тому всім радимо повторити основні положення змін і добряче підготуватись. Це стосується не лише постачальників, які хочуть перемагати, але і організаторів, які претендують на успіх.

Прозорро Маркет

Як доповнення до основної системи закупівель цей сервіс на самому початку квітня отримав ще кілька пакетів нових товарних позицій до існуючих категорій, а також активно готується до тієї ролі, яка відведена йому реформою Prozorro 2.0. Зараз продажі у е-каталогах Prozorro Market стають дедалі інтенсивнішими, особливо — у категоріях медичних матеріалів і фармацевтичної продукції.

Планується, що до кінця року сервіс перебере на себе значну частину допорогових закупівель, проте вже у квітні має відбутись зниження введеної у січні комісії для постачальників. Накопичення даних дозволяє коригувати цю цифру відповідно до ринкових показників. Це разом із обмеженням офлайн-торгівлі має суттєво збільшити чисельність продавців.

Прозорро Продажі

Цей напрям очікує на початок так званих зелених аукціонів — торгів, які мають на наступні півроку встановити розцінки на електроенергію, видобуту відновлювальними нетрадиційними джерелами:

  • вітром;
  • сонячним світлом.

Також станом на квітень 2020 року у системі Прозоро Продажі вже відбувається реалізація 100% рухомого складу «Укрзалізниці». Для цього використовується формат голландських аукціонів, які не лише швидко відбуваються (протягом доби з дня оголошення), але ще і дозволяють зниження ціни.

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