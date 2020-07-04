Преимущества и виды газовых котлов

Больше 50% всех устройств в мире, которые используются для отопления и нагрева воды приходится на газовые котлы.

Газовые котлы – это своеобразная золотая серединка. Согласитесь, электрическое отопление влетает в копеечку, а с твердотопливным котлом вам придется постоянно искать дрова, также нужно принимать участие в самом процессе, ведь если перегорят дрова, котел просто потухнет. То есть дома всегда кто-то должен находиться. Таких проблем нет с газовым котлом. Он работает по принципу: включил и забыл. Конечно, следить за работой агрегата нужно, но он не привязывает вас к себе и создает комфортные условия (тепло, горячая вода) даже в ваше отсутствие.

Если вы решили установить в квартире или доме газовый котел, постарайтесь сначала собрать нужную информацию, пообщайтесь со специалистом, чтобы потом не расстраиваться из-за неудачной покупки. Но лучше сразу обратиться в Интернет магазин отопительного оборудования, где вам дадут исчерпывающие ответы на все вопросы, подберут оптимальный вариант в соотношении цена-качество и сохранят ваше драгоценное время, которое вам не придется тратить на поиски.

Одноконтурные или двухконтурные

Начнем с того, что газовые котлы бывают:

одноконтурными,

двухконтурными.

Одноконтурные газовые котлы нагревают только сетевую воду, если говорить проще: они рассчитаны на отопление помещения. Для подогрева воды можно использовать косвенный бойлер. Кстати, сейчас есть модели, которые уже укомплектованы бойлером, стоят они дороже обычных одноконтурных, но если речь идет о комфорте, то можно и потратить лишние средства.

Двухконтурный котел решает проблемы и отопления, и подогрева воды. Казалось бы, идеальное решение, но есть некоторые нюансы. Приготовьтесь к тому, что горячая вода будет идти не сразу, нужно подождать. Ее может на всех не хватить, например, если два или три человека решили принять душ утром, горячая вода достанется только первому, у остальных она может быть теплая или вовсе холодная. Температура и напор горячей воды зависит от давления холодной воды.

Компактные настенные

Также газовый котел может быть напольным или настенным. В первом случае дело имеем с мощным агрегатом, которому необходимо наличие свободного места в доме. Напольный котел – надежный и долговечный. Большинство из них укомплектованы чугунными теплообменниками, что значительно продлевает срок их службы.

Настенные котлы – максимально оснащенные и недорогие. Монтаж таких котлов простой, они идеальны – для небольших квартир и домов, потому что не занимают много места. Из-за того, что настенные газовые котлы оснащены теплообменниками из меди, вторичным ГВС из нержавейки, за 3-5 лет эксплуатации могут выходить из строя. Необходимые запчасти всегда есть в продаже, поэтому починить агрегат не составит большой проблемы.

Почему Buderus?

В последнее время на рынке представлено множество моделей котлов, среди которых популярностью пользуются газовые котлы Buderus. Их производством занимается немецкая фирма Buderus – одна из самых старых в Европе. Немецкие производители следят за качеством своей продукции, они постоянно внедряют новые технологические разработки, чтобы шагать в ногу со временем.

Также совсем недавно фирма Buderus воссоединилась с известной во всем мире компанией Bosh, а это только на пользу качеству.