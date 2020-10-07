Преимущества и недостатки бензопилы

Если вы живете в частном доме или у вас есть дача, без бензопилы вам просто не обойтись. С ее помощью можно не только заготавливать дрова, но и заниматься ремонтом и даже строительством.

Чтобы не тратить время зря на походы по магазинам или по рынкам, можно написать в поисковике «новая бензопила» и, не отходя от компьютера, выбрать нужный агрегат, который станет вашим надежным помощником.

Конечно, это совсем не значит, что покупка должны быть скоропалительной и необдуманной. Просто нужно разобраться для чего вам нужна бензиновая пила и как часто вы будете ее эксплуатировать.

Если на вашем участке растет старый сад, который вы хотите почистить или раскорчевать и на его месте посадить новый, лучше остановиться на полупрофессиональной бензопиле. Она спокойно сможет распилить стволы диаметром 40 см. Причем работать без перерыва можно не менее 4-5 часов, а это поверьте немало.

Если пила вам нужна для заготовки дров для мангала, или камина, мелкого ремонта, вполне достаточно и бытовой бензопилы. Трудиться она сможет не более 2 часов, а потом ей нужен перерыв.

Профессиональные пилы – это находка для фермеров, для тех, кто занимается валкой леса. Работать без перерыва такая бензопила может до 10-12 часов. Но следует учесть, что чем больше мощность, тем тяжелее агрегат. Вес профессиональных пил – 4-6 кг. Согласитесь, что без особой сноровки управлять 6-килограмовым агрегатом не так и просто. Да и цены на профессиональные бензопилы на порядок выше, чем на бытовые.

Также стоит отметить, что пилы бывают трех видов:

бензиновая;

электрическая;

аккумуляторная.

Для работы электрической пилы нужен источник питания. Она, конечно, менее шумная чем бензопила, но вы ограничены длиной шнура, в дальнем уголке сада или в лесопосадке вряд ли найдется розетка.

Аккумуляторная дает свободу передвижения, она тихая, уровень вибрации тоже сведен к минимуму, но запаса батареи может не хватить в самый ответственный момент и придется снова искать розетку.

С бензиновой пилой таких проблем нет. Она мобильная, с ней не нужно искать источники питания, она мощнее своих собратьев. Бензопила практически не перегревается, она может работать во влажную погоду, чего не скажешь об электрической. Единственный минус – необходимо готовить бензиновую смесь и периодически доливать топливо.

Также при работе бензопила выделяет выхлопные газы, чтобы они не нанесли вред вашему организму, всегда пользуйтесь маской или респиратором.

И помните, что на покупке бензопилы экономить нельзя. А то получится, как в известном высказывании: дешевая рыбка – плохая юшка!