Праздник в море: камерная свадьба на яхте

Камерная свадьба на яхте, уютный праздник на диком пляже: почему стоит выбрать необычную локацию и как организовать идеальное торжество на ней.

Этот год внес свои коррективы в привычное восприятие свадеб. Все больше пар отказывается от шумных и многолюдных торжеств, отдавая предпочтение маленькому празднику в кругу ближайший друзей и родных. Главное преимущество камерной свадьбы – свобода в выборе локации. И если вам посчастливилось жить у моря, отличная идея – устроить камерную свадьбу на яхте! Профессионалы, в частности свадебный фотограф, декораторы, ведущий помогут сделать торжество красивым и запоминающимся. А мы поделимся идеями для идеальной свадьбы в море.

5 причин организовать морскую свадьбу

Многие пары, живущие у моря, считают, что морская свадьба – идея слишком банальная. Но такая тема просто не может утратить свою актуальность, особенно, если вы знаете, как сделать праздник модным и красивым. Устаревшая идея – организовать торжество в ресторане без вида на море и выхода к нему, раскрыв тему лишь в декоре. А вот вечеринка на пляже и, тем более, в море – как раз таки в тренде!

Если вы все еще колеблетесь в принятии решения, мы готовы назвать вам 5 причин, почему морская свадьба – это чудесная идея:

Праздник под открытым небом. Большинство свадеб проходит в теплое время года, поэтому нет смысла отказывать себе и гостям в удовольствии насладиться теплом и свежим воздухом. Экономия на оформлении. Знаете красивые, уединенные пляжи? Планируете отметить бракосочетание на палубе комфортной яхты? И тот и другой вариант позволят сэкономить на декоре, так как море, небо и песок – лучшие декорации. Осталось добавить немного цветов и текстиля, и ваш праздник будет выглядеть безупречно. Без ограничений во времени. Морское торжество на пляже или яхте имеет более гибкий тайминг, чем торжество в ресторане. Веселитесь, сколько хватит сил, ведь вы не будете ограничены часами работы выбранного заведения. Кэжуал дресс-код. Свадьба у моря, как и в любом другом месте на природе, очаровывает своей непринужденной атмосферой. Во-первых жених и невеста могут позволить себе менее официальные и легкие образы, и гости могут отказаться от неудобных костюмов и вечерних платьев, выбрав праздничную, но комфортную одежду – летние брюки и рубашки, юбки и блузы, летние сарафаны и т.д. Яркие эмоции и живые воспоминания. Вечеринка на свежем воздухе – это веселый и жизнеутверждающий формат торжества. А если вам удалось найти талантливого фотографа и видеооператора, работающих в жанре репортажной съемки, то все эмоции уникального дня останутся с вами в виде прекрасных фотографий и видео!

И если бракосочетание на пляже по принципам организации схоже с другими локациями, то свадьба на яхте требует особых стараний.

Свадьба на яхте: идеи, которые стоит воплотить

Бракосочетание на яхте – необычная идея для маленького праздника в кругу семьи и близких друзей. Такое мероприятие точно запомнится всем присутствующим, а если вы реализуете несколько интересных идей, впечатления будут еще ярче!

романтическая выездная церемония – то, ради чего вообще стоило устраивать столь нестандартный праздник. Выйдя в море, вы почувствуете вдохновение, а чувства нахлынут с двойной силой! Поэтому позаботьтесь заранее, чтобы все прошло красиво – закажите или сделайте арку, подготовьте тексты клятв и наслаждайтесь моментом!

– то, ради чего вообще стоило устраивать столь нестандартный праздник. Выйдя в море, вы почувствуете вдохновение, а чувства нахлынут с двойной силой! Поэтому позаботьтесь заранее, чтобы все прошло красиво – закажите или сделайте арку, подготовьте тексты клятв и наслаждайтесь моментом! кейтеринг и фуршет . Какой бы просторной не была арендованная яхта для вашей небольшой компании, пространство лучше не загромождать банкетными столами. Лучший вариант для яхты – это кейтеринг в формате фуршета. Удивить гостей можно не количеством застолий, а разнообразием предложенных порционных блюд.

. Какой бы просторной не была арендованная яхта для вашей небольшой компании, пространство лучше не загромождать банкетными столами. Лучший вариант для яхты – это кейтеринг в формате фуршета. Удивить гостей можно не количеством застолий, а разнообразием предложенных порционных блюд. живая музыка – то, что сделает время, проведенное в море, еще более атмосферным. Вам не нужны шумные бэнды, достаточно будет талантливой игры саксофониста или скрипача, чтобы влюбиться в каждый миг вашего сказочного мероприятия!

Камерная свадьба в море – событие незаурядное. Воспользуйтесь располагающей атмосферой для общения с близкими людьми и подарите радость себе и им!