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Подготовка отчетности по ТЦО – нужна ли помощь специалистов?

Подготовка отчетности по ТЦО – нужна ли помощь специалистов?

Многие хотят самостоятельно подготовить отчетность по ТЦО. Обычно это связано с тем, что ограничен бюджет, а также есть уверенность в собственных силах. Но иногда даже квалифицированным бухгалтерам довольно трудно разобраться во всех аспектах и нововведениях.

Благодаря обширным знаниям и опыту сотрудников TCO audit ТЦО в Украине вы можете проконсультироваться с ними насчет любых вопросов в этой сфере.

От специалистов вы не только узнаете, как составлять отчетность о контролируемых операциях, но и сможете правильно структурировать бизнес и подготовить международную документацию CbC Reporting.

С какими вопросами можно обратиться к профессионалам?

Вам подскажут:

  • какой именно метод трансфертного ценообразования стоит выбрать и как лучше применять его именно в вашем случае;
  • какая должна быть тестируемая сторона для анализа – кого из сторон операции стоит выбрать;
  • какие показатели рентабельности нужно использовать;
  • какие источники информации вам понадобятся;
  • как лучше выбрать период, который нужно проанализировать;
  • что можно определить как признаки сопоставимости;
  • какой уровень рентабельности считать таким, который будет соответствовать принципу «вытянутой руки».

Для того чтобы ответить на последний вопрос, специалисты могут провести бенчмаркинг. Это позволит проанализировать рентабельность или цены у сопоставимых компаний или операций. Возможно, также понадобится рассчитать рыночный диапазон и спрогнозировать его на будущее.

Профессионалы проанализируют, какие риски могут возникнуть у вашей компании с точки зрения ТЦО, если вы заключите сделку с конкретным нерезидентом. Также они подскажут, как нивелировать такие риски. Специалисты детально рассмотрят положения договора – и порекомендуют, какие изменения лучше внести, чтобы применить правила трансфертного ценообразования.

Что нужно знать про подготовку отчетов?

Важно каждый год подавать отчеты, связанные с контролируемыми операциями. Нужно указать, какие именно операции налогоплательщик осуществил на протяжении года. Те, кто осуществлял контролируемые операции, должен предоставить о них отчет в налоговую службу Украины до первого октября того года, который следует за отчетным. Это можно сделать в электронном виде, что очень удобно.

Чтобы подготовить отчет о контролируемых операциях, вам понадобится структурировать свои действия и быть очень внимательными. Ведь если не полностью отобразить эти операции или не вовремя подать отчет, вы можете получить неприятные последствия в виде штрафных санкций. В специализированных компаниях могут быстро и качественно подготовить отчеты в нужный срок, полностью отобразив все ваши операции.

Если вы хотите сэкономить время и поберечь свои нервы, все же лучше обратиться за помощью к профессионалам. У них уже есть нужные знания и опыт, а вам не придется часами искать нужную информацию. Вы можете разово воспользоваться услугами специалистов или же договориться о сотрудничестве на длительный период. Просто обсудите количество времени, которое может быть потрачено на конкретный проект.

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