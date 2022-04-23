Подарок на 30 лет должен запомнить читать надолго, но не у каждого хватает средств на собственный самолет или бриллиантовые серьги. Мы предлагаем решение вопроса по доступной цене. Картины, печатаемые на холсте, пригодятся для поздравления юбиляра и подарят ему множество положительных эмоций. Любимое фото добавит уюта в интерьер дома. Фото на холсте может дарить тёплые воспоминания на протяжении долгих лет.

Сюжет фото

30 лет – возраст, когда бурная жизнь становится более размеренной. Люди понимают, чего хотят достичь, и идут к своей цели. Позади остается детская безмятежность и много веселых воспоминаний. Именно их уместно подарить юбиляру. Вы можете напечатать:

фото из яркого путешествия;

портрет лучших друзей;

рабочие моменты из детского лагеря или волонтерской организации, где работал юбиляр;

момент первой большой победы в бизнесе;

вознаграждение за спортивные достижения и т.д.

Универсальными фотографиями всегда были портреты. Они хорошо выглядят и могут подчеркивать яркую личность человека. Популярны фото с семьей или коллегами, если нужно поздравить шефа.

Качество картин

Картина на холсте должна идеально передавать цвета фотографии и сохранять их в течение длительного времени. Поэтому мы используем специальные краски, не теряющие насыщенности от солнечных лучей. Основой для печати служит нетканое полотно, по фактуре напоминающее холсты настоящих нарисованных маслом картин.

Распечатанное фото аккуратно размещается на подрамнике из натуральной сосны. На обороте монтируется крепеж, чтобы была возможность сразу использовать подарок. Краска покрывается тонким слоем защитного лака. Все материалы абсолютно безопасны для здоровья человека.

Оформление заказа

Мы предлагаем несколько вариантов подарков к 30-летию: картины, часы и иллюстрации в стиле жвачки Love is… На сайте работает специальный конструктор, куда вы должны скачать свою фотографию. В нем можно выбрать нужный размер или поиграть с расположением кадра, убирая лишние детали.

Выбрав фотографию, указываете контактные данные и ждете звонка. Наши менеджеры быстро перезвонят по телефону для подтверждения заказа и уточнения удобного способа оплаты. В целях безопасности изделия прячут под защитную пленку. Отправка работает по всей Украине.