Почему вашему бизнесу нужна наружная реклама

Наружная реклама может быть самым рентабельным и эффективным способом привлечь внимание к бизнесу, вне зависимости будет это цифровой щит или брендирование городского автобуса, кофейных чашек в ближайшей пиццерии. Этому способствует множество факторов.
Одним из самых сильных аргументов в пользу наружной рекламы для местных компаний является ее чрезвычайная универсальность, видимость для большого количества людей и доступность по сравнению с другими средствами массовой информации.
Ключевые преимущества
В последнее время бизнес наружной рекламы стремительно развивался, став вторым самым быстрорастущим маркетинговым средством (после интернета) в течение нескольких лет подряд. К этому привели несколько факторов, в том числе развитие технологий, демографические и поведенческие изменения, а также снижение эффективности других средств массовой информации из-за их фрагментации и роста затрат.
Данный инструмент активно используется как крупными международными сетями, такими как McDonald’s, Procter & Gamble, так и местным малым и средним бизнесом ввиду неоспоримых преимуществ. Рассмотрим подробнее ключевые из них.
Универсальность
Количество вариантов наружной рекламы слишком велико, чтобы их перечислить. Мы очертим самые популярные:
- Уличные щиты. Одна из самых заметных и устоявшихся форм подачи информации. Последние годы на пике популярности – цифровые билборды. Из преимуществ: быстрый запуск, возможность отслеживать качество контента, гибкость, престижность и т. д.
- Транзит. К нему относится размещение инфосообщений на автобусах, такси, метро. Особым спросом пользуется реклама на маршрутках, позволяя довольно точно определить целевую аудиторию.
- Уличная мебель. Донесите свое сообщение до потенциальных клиентов, брендируя стойки для велосипедов, автобусные остановки, газетные киоски и т. д.
Альтернатив существует множество, поэтому выбор практически безграничен. Он варьируется от нанесения собственных логотипов на чашки, упаковку еды и даже мусорные баки до показа роликов в местных кинотеатрах перед началом фильма.
Видимость
Большинство людей проводит львиную долю дня вне дома. Поездки на работу, времяпрепровождение с семьей в местных торговых центрах, спортивные мероприятия, прогулки… Это время вы можете использовать с пользой для собственного бизнеса. Наружная реклама сопровождает людей повсюду и является заметным маркетинговым инструментом. Подумайте, сколько раз каждый день вы видите, как местный бизнес продвигается в повседневной жизни: на автобусной остановке, капоте такси, бумажной кофейной чашке или в вагоне пригородного поезда.
Доступность
В то время как местная телевизионная реклама может выходить за рамки маркетингового бюджета вашего бизнеса, наружная является одним из наиболее экономически эффективных средств из-за массового воздействия. Подобным объявлениям характерна более выгодная цена за тысячу показов (сумма, которую вы платите за каждого потребителя, увидевшего ваше сообщение). Более того, находясь в метро, целевая аудитория, будет определенное время видеть объявление/ролик без возможности выключить или перелистнуть его. Вопрос только в качестве.
Благодаря привязке к местоположению реклама может быть адаптирована к определенной области или демографической группе, что устраняет финансовые потери, связанные с продвижением бизнеса среди тех, кто не является потенциальными клиентами. Точно так же объявление может быть размещено с целью максимального охвата аудитории.
Суммируем преимущества
Подытожим основные возможности, которые обеспечивает данный маркетинговый инструмент для компаний:
- Наружная реклама работает круглосуточно и без выходных, ее нельзя пропустить или выключить.
- Ее легко спланировать. От больших цифровых щитов, расположенных на основных магистралях, до плакатов на автобусных остановках, размещенных на оживленных центральных улицах, вы без труда определитесь с наиболее подходящим местом для охвата желаемой целевой аудитории. Хотите ли вы представить свой бренд семьям, любителям спорта или студентам, наружная реклама поможет привлечь потенциальных покупателей.
- Подходит для любого бюджета. В зависимости от того, кого пытаетесь привлечь, и целей бизнеса, вы можете рекламировать свой бренд на одной конкретной остановке или 1000 рекламных щитах по всей стране.
- Наружка имеет больший охват, чем любые другие средства массовой информации.
Достижение целевой аудитории означает, что вы не тратите деньги впустую, а значит – маркетинг работает.