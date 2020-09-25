Почему вашему бизнесу нужна наружная реклама

Наружная реклама может быть самым рентабельным и эффективным способом привлечь внимание к бизнесу, вне зависимости будет это цифровой щит или брендирование городского автобуса, кофейных чашек в ближайшей пиццерии. Этому способствует множество факторов.

Одним из самых сильных аргументов в пользу наружной рекламы для местных компаний является ее чрезвычайная универсальность, видимость для большого количества людей и доступность по сравнению с другими средствами массовой информации.

Ключевые преимущества

В последнее время бизнес наружной рекламы стремительно развивался, став вторым самым быстрорастущим маркетинговым средством (после интернета) в течение нескольких лет подряд. К этому привели несколько факторов, в том числе развитие технологий, демографические и поведенческие изменения, а также снижение эффективности других средств массовой информации из-за их фрагментации и роста затрат.

Данный инструмент активно используется как крупными международными сетями, такими как McDonald’s, Procter & Gamble, так и местным малым и средним бизнесом ввиду неоспоримых преимуществ. Рассмотрим подробнее ключевые из них.

Универсальность

Количество вариантов наружной рекламы слишком велико, чтобы их перечислить. Мы очертим самые популярные:

Уличные щиты. Одна из самых заметных и устоявшихся форм подачи информации. Последние годы на пике популярности – цифровые билборды. Из преимуществ: быстрый запуск, возможность отслеживать качество контента, гибкость, престижность и т. д. Транзит. К нему относится размещение инфосообщений на автобусах, такси, метро. Особым спросом пользуется реклама на маршрутках, позволяя довольно точно определить целевую аудиторию. Уличная мебель. Донесите свое сообщение до потенциальных клиентов, брендируя стойки для велосипедов, автобусные остановки, газетные киоски и т. д.

Альтернатив существует множество, поэтому выбор практически безграничен. Он варьируется от нанесения собственных логотипов на чашки, упаковку еды и даже мусорные баки до показа роликов в местных кинотеатрах перед началом фильма.

Видимость

Большинство людей проводит львиную долю дня вне дома. Поездки на работу, времяпрепровождение с семьей в местных торговых центрах, спортивные мероприятия, прогулки… Это время вы можете использовать с пользой для собственного бизнеса. Наружная реклама сопровождает людей повсюду и является заметным маркетинговым инструментом. Подумайте, сколько раз каждый день вы видите, как местный бизнес продвигается в повседневной жизни: на автобусной остановке, капоте такси, бумажной кофейной чашке или в вагоне пригородного поезда.

Доступность

В то время как местная телевизионная реклама может выходить за рамки маркетингового бюджета вашего бизнеса, наружная является одним из наиболее экономически эффективных средств из-за массового воздействия. Подобным объявлениям характерна более выгодная цена за тысячу показов (сумма, которую вы платите за каждого потребителя, увидевшего ваше сообщение). Более того, находясь в метро, целевая аудитория, будет определенное время видеть объявление/ролик без возможности выключить или перелистнуть его. Вопрос только в качестве.

Благодаря привязке к местоположению реклама может быть адаптирована к определенной области или демографической группе, что устраняет финансовые потери, связанные с продвижением бизнеса среди тех, кто не является потенциальными клиентами. Точно так же объявление может быть размещено с целью максимального охвата аудитории.

Суммируем преимущества

Подытожим основные возможности, которые обеспечивает данный маркетинговый инструмент для компаний:

Наружная реклама работает круглосуточно и без выходных, ее нельзя пропустить или выключить. Ее легко спланировать. От больших цифровых щитов, расположенных на основных магистралях, до плакатов на автобусных остановках, размещенных на оживленных центральных улицах, вы без труда определитесь с наиболее подходящим местом для охвата желаемой целевой аудитории. Хотите ли вы представить свой бренд семьям, любителям спорта или студентам, наружная реклама поможет привлечь потенциальных покупателей. Подходит для любого бюджета. В зависимости от того, кого пытаетесь привлечь, и целей бизнеса, вы можете рекламировать свой бренд на одной конкретной остановке или 1000 рекламных щитах по всей стране. Наружка имеет больший охват, чем любые другие средства массовой информации.

Достижение целевой аудитории означает, что вы не тратите деньги впустую, а значит – маркетинг работает.