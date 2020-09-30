Открываем бизнес с брендированной упаковки

Коробки со своим дизайном must have каждый бизнес, даже самый маленький. Какие бы товары вы не продавали: продукты, одежду, украшения или любые другие, покупателю будет приятно получить свое приобретение в аккуратной коробке.
Компания Integra занимается производством упаковочных коробок для бизнеса. Вы можете заказать дизайн и изготовление коробки с логотипом для вашего магазина. Рекламно-производственная компания помогает предпринимателям выглядеть солиднее в глазах своих покупателей.
Нужны ли интернет-магазину упаковки с логотипом?
Упаковка для интернет-магазинов нужна любому, даже самому маленькому онлайн бизнесу. Если вы решили продавать свой товар через сайт или посредством instagram, нужно предварительно закупить упаковки с логотипом.
Картонные коробки на заказ с логотипом будут работать над узнаваемостью вашего бренда и продвигать его в массы. К тому же покупателю будет намного приятнее получить фирменную упаковку с товаром, чем безликую серую коробку или полиэтиленовый пакет. Тем самым вы сможете формировать отношение к себе, как предпринимателю, который знает толк в эстетике и красоте.
Виды брендированных коробок
Для каких товаров используют брендированные упаковки, рассмотрим ниже.
- Коробки для продуктов питания. Если вы продаете домашние сладости: пастилу, шоколадные конфеты или другие кондитерские изделия -отправляйте товар заказчику в аккуратной брендированной упаковке.
- Коробка для косметических и парфюмерных средств.
- Коробки из картона для товаров медицинского предназначения.
- Упаковка для алкогольных напитков.
- Коробочки для ювелирных изделий, бижутерии или других подарков.
- Упаковка для одежды с логотипом.
- Коробки для обуви или различных аксессуаров.
Рассчитываем бюджет на месяц
Продумывая сотню деталей перед открытием интернет-магазина, нужно не забывать про фирменную упаковку для вашего продукта. Печать коробок с логотипом можно заказать у компании Integra, которая специализируется на предоставлении такого вида услуг. Рекламно-производственная компания поможет разработать логотип, подобрать дизайн тары, а также изготовить фирменные коробки с печатью нужных вам размеров и формы.
Закладывая бюджет на будущий месяц, не забывайте включить в него такой вид расхода, как закупка упаковочного материала.
Стимулируйте продажи правильно, продвигайте свой бренд вдумчиво.
По материалам: https://integra.od.ua/