Новости Одессы и Одесской области

Открываем бизнес с брендированной упаковки

Открываем бизнес с брендированной упаковки

Коробки со своим дизайном must have каждый бизнес, даже самый маленький. Какие бы товары вы не продавали: продукты, одежду, украшения или любые другие, покупателю будет приятно получить свое приобретение в аккуратной коробке.

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Компания Integra занимается производством упаковочных коробок для бизнеса. Вы можете заказать дизайн и изготовление коробки с логотипом для вашего магазина. Рекламно-производственная компания помогает предпринимателям выглядеть солиднее в глазах своих покупателей.

Нужны ли интернет-магазину упаковки с логотипом?

Упаковка для интернет-магазинов нужна любому, даже самому маленькому онлайн бизнесу. Если вы решили продавать свой товар через сайт или посредством instagram, нужно предварительно закупить упаковки с логотипом.

Картонные коробки на заказ с логотипом будут работать над узнаваемостью вашего бренда и продвигать его в массы. К тому же покупателю будет намного приятнее получить фирменную упаковку с товаром, чем безликую серую коробку или полиэтиленовый пакет. Тем самым вы сможете формировать отношение к себе, как предпринимателю, который знает толк в эстетике и красоте.

Виды брендированных коробок

Для каких товаров используют брендированные упаковки, рассмотрим ниже.

  • Коробки для продуктов питания. Если вы продаете домашние сладости: пастилу, шоколадные конфеты или другие кондитерские изделия -отправляйте товар заказчику в аккуратной брендированной упаковке.
  • Коробка для косметических и парфюмерных средств.
  • Коробки из картона для товаров медицинского предназначения.
  • Упаковка для алкогольных напитков.
  • Коробочки для ювелирных изделий, бижутерии или других подарков.
  • Упаковка для одежды с логотипом.
  • Коробки для обуви или различных аксессуаров.

Рассчитываем бюджет на месяц

Продумывая сотню деталей перед открытием интернет-магазина, нужно не забывать про фирменную упаковку для вашего продукта. Печать коробок с логотипом можно заказать у компании Integra, которая специализируется на предоставлении такого вида услуг. Рекламно-производственная компания поможет разработать логотип, подобрать дизайн тары, а также изготовить фирменные коробки с печатью нужных вам размеров и формы.

Закладывая бюджет на будущий месяц, не забывайте включить в него такой вид расхода, как закупка упаковочного материала.

Стимулируйте продажи правильно, продвигайте свой бренд вдумчиво.

По материалам: https://integra.od.ua/ 

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