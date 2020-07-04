Особенности низкопрофильной автомобильной резины

При выборе автомобильных шин необходимо учитывать не только тип транспортного средства, модель и марку, но и типоразмер. Профиль может быть низким и высоким, и от этого показателя зависят эксплуатационные качества и характеристики автомобиля.

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Особенности автошин с низким профилем

В отличие от обычных низкопрофильные шины имеют меньшую высоту профиля и большую ширину. Также для них характерен высокий индекс скорости, а ознакомиться с параметрами можно по указанной маркировке, которая наносится на боковую часть покрышки.

При уменьшении высоты профиля шины увеличивается ее ширина, что обеспечивает качественное сцепление с дорожным покрытием. Такие покрышки предназначены для современных скоростных и мощных автомобилей, они способствуют сокращению тормозного пути, обеспечивают улучшенную устойчивость и стабильность управления.

К особенностям низкопрофильных шин относится надежность сцепления с покрытием, износостойкость, особый рисунок протектора, устойчивость на поворотах и сохранение маневренности. Несмотря на ряд преимуществ, есть и некоторые недостатки.

При езде по некачественным дорогам увеличивается риск повреждения автомобильной подвески и сокращение эксплуатационного срока деталей ходовой части. За счет низкого профиля и увеличенной ширины шины они при движении создают больше шума, что создает дискомфорт для водителя.

При выборе автошин необходимо также учитывать стиль вождения и качество дорожного покрытия. Если планируется часто ездить за город или по бездорожью, то лучше выбирать высокопрофильную резину.

Как грамотно подобрать шины по характеристикам?

Выбирая автомобильные шины 225 50 r17, следует учитывать ряд эксплуатационных характеристик, а именно:

типоразмер;

модель и марка авто;

индекс скорости;

грузоподъемность;

омологация;

особенности конструкции;

сезонность;

целевое назначение.

В зависимости от сезона автошины бывают летними, зимними и всесезонными. Они отличаются техническими характеристиками и составом резиновой смеси. В свою очередь, летние подразделяются на шоссейные, грязевые и универсальные.

Зимние бывают с шипами и без них (фрикционные покрышки или «липучки»). Нешипованные бывают европейского и скандинавского типа, которые рассчитаны на мягкую или суровую зиму соответственно. Учитывая особенности конструкции, покрышки бывают радиальными и диагональными, а по способу герметизации камерные и бескамерные.