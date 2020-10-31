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Особенности и преимущества строительства зданий из сэндвич панелей

Особенности и преимущества строительства зданий из сэндвич панелей

В последнее время люди отдают предпочтение каркасному строительству, которое отличается выгодными ценами, оперативными сроками сборки домов и высокими техническими характеристиками.

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Идеальным выбором при каркасном строительстве считаются фасадные сэндвич панели. Они обладают уникальными характеристиками. Благодаря декоративным качествам материала, здания не нуждаются в отделке и дополнительном утеплении.

Что собой представляют сэндвич панели

Здания, сооруженные из сэндвич панелей относятся к быстровозводимым, недорогим, долговечным и комфортным. Данный вид строительства практикуется во всем мире уже около века.

Сэндвич панели состоят из трех слоев:

  • теплоизоляционного материала, расположенного внутри плит. Это может быть пенополиуретан, пенополистирол, минеральная вата и так далее;
  • двух фасадов, в качестве которых выступает дерево, металл или пластик.

Благодаря небольшому весу, дома из данного материала не нуждаются в обустройстве капитального фундамента. Для них прекрасно подойдет столбчатое или мелкозаглубленное ленточное основание.

Где используются сэндвич панели

Область применения сэндвич панелей довольно широка. Они используются при строительстве:

  • офисов, банков, административных зданий;
  • промышленных помещений;
  • складов;
  • холодильных камер;
  • торговых точек;
  • спортивных комплексов;
  • коттеджей;
  • СТО и тому подобное.

В принципе, из сэндвич панелей можно соорудить любое жилое или нежилое помещение. Единственным ограничением является небольшая высота постройки (не более 2 этажей).

Применение кровельных и стеновых сэндвич панелей

Кровельные сэндвич панели используются для монтажа крыш. Они обеспечивают кровле достаточную прочность, высокие теплоизоляционные качества и хорошую гидроизоляцию. Они имеют внушительную гофру, что придает им высокую прочность и хорошее стекание дождевой воды и снега.

Здания из сэндвич панелей

 

Помимо этого, сэндвич панели для кровли обладают следующими положительными качествами:

  • стойкостью к выгоранию под прямыми солнечными лучами;
  • устойчивостью к истиранию;
  • стойкостью к ультрафиолету.

Сэндвич панели для стен применяются при любом виде строительства. В них гармонично сочетается стильный дизайн и высокие технические качества. Стеновые сэндвич панели
могут использоваться как отделочный или конструкционный материал при возведении стен, перекрытий и перегородок.

Преимущества сэндвич панелей

Перечисляя основные преимущества сэндвич панелей стоит выделить:

  • высокую скорость установки. Даже двухэтажные коттеджи собираются в течение нескольких недель. Все детали крепятся между собой специальными замковыми соединениями, наподобие детского конструктора;
  • экономичность. Так как для их возведения не нужна спецтехника, это существенно снижает затраты. Также при таком строительстве можно существенно сэкономить на укладке фундамента, сделав свайное основание;
  • возможность строительства в любое время года. Строить дома из сэндвич панелей можно как летом, так и зимой. Так как температура воздуха не оказывает никакого влияния на процесс сборки зданий;
  • декоративные качества. Фасад зданий не нуждается в дополнительной отделке, а изнутри комнаты можно декорировать любыми отделочными материалами: плиткой, вагонкой, обоями;
  • высокие тепло- и звукоизоляционные качества. Так как панели состоят из трехслойной структуры с утеплителем, дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Данный материал в 10 раз теплее кирпича, керамзитобетона и в 3 раза теплее дерева;
  • гигиеничность. На их поверхности не образовывается плесень и грибок, и они не привлекательны для грызунов и насекомых;
  • удобство проведения коммуникаций. Все кабели, трубы и прочие инженерные сети проводятся между внутренней отделкой и панелями.

Монтаж сэндвич панелей

 

Особенности монтажа сэндвич панелей

Монтаж сэндвич панелей осуществляется довольно быстро, благодаря специальной замковой системе. В результате, даже большие постройки собираются как детские конструкторы. А уникальная система соединения панелей, предотвращает образование мостиков холода.

При строительстве зданий из данного материала нет необходимости использовать спецтехнику на участке, а также в рабочем процессе не нужны специальное оборудование и инструменты. Главное чтобы сборкой зданий занимались квалифицированные специалисты, знающие всю технологию сборки, и соблюдающие последовательность работ.

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