Особенности доставки товаров от интернет-магазина «АТБ»

Весной 2020 года известный во всей Украине маркет-дискаунтер «АТБ» открыл новое направление в своей работе — торговлю онлайн.

Появление интернет-магазина существенно упростило закупку необходимых товаров в период обострения эпидемиологической ситуации, и сегодня удобный сервис доступен по всей Украине.

Особенности доставки

Многих, кто еще не знаком с особенностями работы интернет-магазина «АТБ» или только начинает осваивать онлайн-покупки на сайте, интересует вопрос, каким образом можно получить свой товар. На сегодняшний день доступны следующие варианты:

Курьер. По ссылке zakaz.atbmarket.com можно оформить доставку на сайте. Предоставляется услуга компанией iPOST, которая выступает партнером «АТБ». Курьеры привозят заказы на протяжении всего 1 часа после оформления. Таким образом, можно не переживать о своевременности доставки или длительном ожидании. Самовывоз. Можно сформировать заказ на сайте в любое удобное время, отобрав в корзину необходимые покупки. Работники компании соберут их в пакеты, останется только зайти за ними, чтобы забрать. Времени на это потребуется минимум. К тому же не придется ходить между полками, самостоятельно выбирая продукцию.

Стоимость услуги доставки курьером варьируется (в зависимости от дальности), уточнить тарифы можно прямо на сайте магазина при оформлении заказа.

Как оформлять заказ

Многие, кто регулярно бывает в магазинах «АТБ», отмечают широкий ассортимент продукции. Здесь продаются и продукты питания, и средства бытовой химии, алкоголь и табак, различная полезная в быту мелочь. На прилавках можно найти товары как известных брендов, так и собственной торговой марки компании «Своя лінія» и изготовленные по спецзаказу для «АТБ».

Ассортимент интернет-магазина не уступает по разнообразию стационарным торговым точкам. Так же, как и в обычном супермаркете, на сайте «АТБ» есть широкий ассортимент товаров всех категорий: «Бакалея», «Овощи и фрукты», «Молочная продукция», «Хлебобулочные изделия», «Алкоголь», «Детское питание», «Рыба и морепродукты» и пр. Другими словами, в режиме онлайн можно закупиться всей необходимой для повседневной комфортной жизни продукцией.

Цены в интернет-магазине остаются на доступном уровне, как и в обычном магазине сети. Точно так же на сайте можно отслеживать акции, чтобы покупать товары с максимальной выгодой.

Еще в интернет-магазине «АТБ» тоже бывают акции. Для удобства их отслеживания и шопинга в формате онлайн можно установить на смартфон фирменное приложение. Программа была разработана специально при запуске направления онлайн-торговли, в ней можно не только формировать товары, но и отслеживать текущие акции.