Ортопедические матрасы для здорового сна

Все мы прекрасно знаем, что здоровый сон – это заряд энергии и бодрости на весь день. Оптимальная продолжительность сна должна составлять не менее 7-8 часов. Так к примеру, сокращение этого времени всего на два часа увеличивает на целых 45% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы сон был полноценным, нужно обеспечить хороший воздухообмен в комнате, стараться не есть на ночь, «тихий час» должен наступать в одно и то же время. Кроме перечисленных факторов на качество сна влияет и матрас. Неправильно подобранный аксессуар может стать причиной снижения жизненного тонуса, плохого настроения, болей в позвоночнике, мышцах. Поэтому к приобретению матраса нужно подходить со всей серьезностью.

Магазин ортопедических матрасов

Покупать матрасы в Одессе нужно в специализированных магазинах, так вы сможете защитить себя от некачественного товара. Еще один плюс – это широкий ассортимент и консультация специалиста. Если вы будете соблюдать все правила эксплуатации матраса, он вам прослужит не менее 5-7 лет, а может даже и больше.

Сейчас в магазинах представлены разнообразные модели:

с независимыми пружинами;

с зависимыми пружинами;

матрасы без пружин.

Ортопедический матрас по степени жесткости делится на три вида: мягкий, средне-жесткий и жесткий.

Выбирая матрас, важно учесть, кто на нем будет спать.

Жесткость имеет значение

Деткам до 3 лет лучше выбрать матрас со средней жесткостью или жесткий, потому что в это время формируется опорно-двигательный аппарат.

Дошкольникам, подросткам подойдет матрас с умеренной жесткостью. Кстати, на таком матрасе могут спать и молодые люди до 20-24 лет, именно в этом возрасте окончательно формируется позвоночник. Средняя жесткость поможет сделать осанку правильной.

Людям преклонного возраста, наоборот, нужен матрас более мягкий, но упругий, в противном случае могут появиться проблемы с поясничным отделом позвоночника.

Не стоит забывать и о весе. В характеристиках к каждому матрасу обязательно указывается максимальная нагрузка на спальное место. Обычно она колеблется от 100 до 120 кг. Но есть матрасы, которые рассчитаны на нагрузку до 160 кг.

Если ваш вес 40-60 кг, можете смело выбирать ортопедический матрас со средней жесткостью или мягкий, 60-90 кг – подойдет любой, без разницы, свыше 90 кг – только жесткий.

Важно учесть и позу, в которой любит спать человек. Если хорошие сны вам снятся на спине, лучший выбор – матрас с максимальной жесткостью, чтобы плечи всегда находились на одном уровне с поясницей. Любителям спать на боку желательно остановиться на более мягком матрасе, который равномерно распределит вес. Если вы спите на животе, жесткий матрас не даст прогибаться позвоночнику и, соответственно, защитит от дискомфорта и боли.

Как определиться с размером

Прежде всего, матрас должен соответствовать размеру кровати, нигде не провисать.

Что касается удобства. Длина матраса должна быть на 15-20 см больше, чем ваш рост. Для измерения ширины нужно лечь на матрас и закинуть руки за голову, при этом локти не должны свисать. Это и будет подходящая ширина матраса.

Уверены, наши советы помогут вам купить матрас вашей мечты.

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