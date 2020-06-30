Очистка кипячением: за и против

Даже в самых чистых регионах страны качество питьевой воды находится на очень низком уровне. Кипячение — популярный метод обеззараживания, но далеко не самый эффективный. Его стоит применять только в крайнем случае, когда есть риск обезвоживания организма.

Любая вода нуждается в тщательной очистке, об этом знают даже дети. Некоторые убеждены, что метод кипячения более действенный, чем хороший фильтр для очистки воды, но это не так.

Что дает метод кипячения?

Способ известен с давних времен: еще первобытные люди кипятили воду, устанавливая деревянную посуду с толстыми стенками на угли. В XXI веке есть множество более эффективных методов. Считается, что доведение температуры до 100 градусов убивает в ней все микробы. Но действительно ли это так?

Устранение микробов

Есть ряд микроорганизмов, выживающих даже в кипятке. Среди них:

стафилококк — способен выжить при 100 градусах;

споры ботулизма — не погибают даже после трехчасового кипячения;

вирус гепатита B — остается опасным после кипячения.

Таким образом, организм подвергается риску отравления, ведь далеко не все микроорганизмы погибают.

Устранение жесткости и примесей

Вода из водопровода содержит большую часть элементов из таблицы Менделеева. Здесь есть нефтепродукты, пестициды, гербициды, соли тяжелых металлов, нитраты и другие опасные соединения.

Не стоит надеяться, что простое кипячение избавит от примесей. Нагрев указанных выше элементов делает их еще более опасными для организма, поэтому кипячение может привести к противоположному эффекту. Что касается умягчения, то кипячение делает воду мягче совсем незначительно. Карбонат кальция не разлагается при повышении температуры до 100 градусов.

Древний способ очистки не такой эффективный, как это кажется некоторым. Возможно, сотни лет назад при безупречной экологии он и был действенным. Сейчас появилось множество загрязняющих факторов, против которых простое кипячение бессильно.

Как очистить воду в домашних условиях?

Системы фильтрации для дома стали очень популярными. Они существенно улучшают качество питьевой воды. Среди наиболее популярных вариантов: фильтры-кувшины, системы очистки на водопровод, обратный осмос.

Последний вид наиболее дорогой, но и наиболее эффективный, ведь очистка проводится на молекулярном уровне. Безопасность такого метода доказана на практике: обратный осмос уже несколько десятилетий применяется в районах, где вода загрязнена нефтепродуктами. Для дачи подойдет обычный фильтр-кувшин со сменным картриджем.