Новостройки премиум класса: краткий обзор актуальных трендов

Жилье, сочетающее в себе ряд приоритетных характеристик, относят к сегменту элитных.
При выборе строения, на первый план выходит месторасположение. Это может быть исторический центр города или престижный район на берегу реки, с видом на парк, культурное здание. Второй важный критерий ― оригинальное стилистическое направление и дизайнерская отделка. А вот третий ― развитая инфраструктура и благоустроенная территория. В Киеве данным требованиям соответствует новое строение класса премиум ЖК Signature. Однако, чтобы называться «лучшим» важны не только общие характеристики, но и соответствие актуальным трендам в архитектурном строительстве. Значит, далее о тенденциях.
Нестандартная концепция
Поскольку моноликие дома уже не в моде, архитекторы, стараются играть с формами. Наравне с привычными прямоугольными, квадратными, мир удивляют круглые и овальные здания, в виде параллелограммов и спиралей. А помогает в реализации новых идей постоянное совершенствование технологий строительства. На сегодняшний день в тренде:
- динамические фасады;
- ассиметричное остекление;
- вертикальное озеленение.
Фасад ― важный элемент, влияющий не только на визуальное восприятие, но и окружающую среду. Он не может разрушать целостность уже сформированного облика целого района.
Максимальная функциональность
Помимо внешней эстетики, современные жилые комплексы должны быть и многофункциональными. Планировка апартаментов продумывается с учетом количества проживающих и их образа жизни, личных предпочтений. Если говорить о функциональности всего комплекса, то нынешние тенденции предполагают наличие множества дополнительных зон и помещений:
- спортивных залов;
- лобби;
- комнаты ожидания;
- ресепшены;
- прачечных и химчисток;
- ресторанов и кафе;
- lounge-зон;
В элитных новостройках, как Signature ― лучший ЖК на Печерске, обязательно наличие собственной парковки, свободной прогулочной территории, детских клубов и SPA-центров. Кроме того, в строениях премиум сегмента есть бассейны (детский, взрослый), залы для игр, например, бильярдные, а также переговорные комнаты и фитнес-бары. «Начинка» современных жилых комплексов довольно разнообразна.
Дизайнерская отделка
Разнообразить проект, сделать его уникальным позволяют и роскошные отделочные материалы. Согласно мировым тенденциям, в приоритет мраморные покрытия, матовые ткани, глянцевая плитка. Цветовая гамма не отличается контрастами, зато разных фактур должно быть много. Эти тенденции сочетаются в отделке клубного дома Signature. Входной холл будет отделан довольно дорогими материалами: швейцарским паркетом с натуральным морением; несколькими видами итальянского мрамора; латунными декоративными шторами. Все дорого, богато, и при этом комфортно.