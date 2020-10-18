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Новостройки премиум класса: краткий обзор актуальных трендов

Новостройки премиум класса: краткий обзор актуальных трендов

Жилье, сочетающее в себе ряд приоритетных характеристик, относят к сегменту элитных.

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При выборе строения, на первый план выходит месторасположение. Это может быть исторический центр города или престижный район на берегу реки, с видом на парк, культурное здание. Второй важный критерий ― оригинальное стилистическое направление и дизайнерская отделка. А вот третий ― развитая инфраструктура и благоустроенная территория. В Киеве данным требованиям соответствует новое строение класса премиум ЖК Signature. Однако, чтобы называться «лучшим» важны не только общие характеристики, но и соответствие актуальным трендам в архитектурном строительстве. Значит, далее о тенденциях.

Нестандартная концепция

Поскольку моноликие дома уже не в моде, архитекторы, стараются играть с формами. Наравне с привычными прямоугольными, квадратными, мир удивляют круглые и овальные здания, в виде параллелограммов и спиралей. А помогает в реализации новых идей постоянное совершенствование технологий строительства. На сегодняшний день в тренде:

  • динамические фасады;
  • ассиметричное остекление;
  • вертикальное озеленение.

Фасад ― важный элемент, влияющий не только на визуальное восприятие, но и окружающую среду. Он не может разрушать целостность уже сформированного облика целого района.

Максимальная функциональность

Помимо внешней эстетики, современные жилые комплексы должны быть и многофункциональными. Планировка апартаментов продумывается с учетом количества проживающих и их образа жизни, личных предпочтений. Если говорить о функциональности всего комплекса, то нынешние тенденции предполагают наличие множества дополнительных зон и помещений:

  • спортивных залов;
  • лобби;
  • комнаты ожидания;
  • ресепшены;
  • прачечных и химчисток;
  • ресторанов и кафе;
  • lounge-зон;

В элитных новостройках, как Signature ― лучший ЖК на Печерске, обязательно наличие собственной парковки, свободной прогулочной территории, детских клубов и SPA-центров. Кроме того, в строениях премиум сегмента есть бассейны (детский, взрослый), залы для игр, например, бильярдные, а также переговорные комнаты и фитнес-бары. «Начинка» современных жилых комплексов довольно разнообразна.

Дизайнерская отделка

Разнообразить проект, сделать его уникальным позволяют и роскошные отделочные материалы. Согласно мировым тенденциям, в приоритет мраморные покрытия, матовые ткани, глянцевая плитка. Цветовая гамма не отличается контрастами, зато разных фактур должно быть много. Эти тенденции сочетаются в отделке клубного дома Signature. Входной холл будет отделан довольно дорогими материалами: швейцарским паркетом с натуральным морением; несколькими видами итальянского мрамора; латунными декоративными шторами. Все дорого, богато, и при этом комфортно.

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