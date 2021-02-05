Нюансы правильного выбора подушки

Если сон был беспокойным, то ни о какой продуктивности днем речи быть не может. Более того, чем чаще вы не высыпаетесь, тем больше организм подвержен разнообразным болезням – и это факт. На утреннее самочувствие человека влияет очень много факторов, начиная от освещения в комнате и влажности, заканчивая подушкой, на которой он спит.

Последний критерий играет немаловажную роль, тем более, многие имеют проблемы с позвоночником, сосудами в затылочной части. Даже если вы приобрели изделие под голову более-менее эргономичной формы, то наполнитель не всегда радует своим качеством. Он способен вызывать аллергические реакции за счет отсутствия правильной обработки или в результате размножения пылевых клещей.

Такие варианты лучше сразу же убрать подальше. Отдать предпочтение рекомендуется даже простым, но современным их аналогам. Можно и вовсе выбрать самые продвинутые модели и минимум на пару лет забыть о любых проблемах. Например, стандартам премиум-класса отвечают подушки Рenelope https://penelopebedroom.com.ua/podushki/.

На это стоит обратить внимание

Если переходить непосредственно к выбору, то здесь стоит учитывать целый ряд факторов, чтобы получить вещь, используя которую, вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Сначала определитесь, какая именно нужна подушка – ортопедическая или обычная. Первый вариант подойдет больше для тех, кто уже навредил позвоночнику неправильным положением во время сна на старых перьевых изделиях. Поинтересуйтесь, из какого материала сделан чехол, есть ли возможность снять и постирать его, насколько это удобно и быстро можно сделать. Оптимально, если для таких целей вшита молния.

Если вы решили приобрести обычную подушку, придется выбирать между прямоугольными и квадратными – здесь все зависит от предпочтений и наличия определенных наволочек в вашем комплекте постельного белья. Более того, они бывают одной формы, но разных размеров. Что касается ортопедических моделей, то здесь могут быть представлены решения для сна в определенном положении, от этого и зависит конфигурация изделия.

В любом случае стоит заострить внимание на наполнителе. Если отдавать предпочтение фирмам с качественной продукцией, то здесь предложат модели с натуральным пухом либо искусственными волокнами. В ортопедических подушках используют вискоэластик, латекс. Все варианты отличаются по жесткости и ощущениям во время сна – отдельные из них могут приятно холодить за счет добавок или применения специальных технологий.

Комфорт королевского уровня

В настоящее время приобрести действительно качественную подушку не составит труда. Интернет-магазин Penelope Bedroom всегда доступен, предлагает товары с учетом разного бюджета и индивидуальных предпочтений. Найдутся изделия по цене от 500 гривен до 6000 тысяч. Это разнообразные модели с гипоаллергенными наполнителями и отличным трикотажем, который используют для изготовления плотного и прочного чехла.

Подушки предоставляются филиалом бренда Maya Textil – самого известного на мировой арене производителя качественной продукции с длительным сроком службы. Они каждый день будут дарить уникальные, приятные чувства, помогут отлично выспаться, чтобы вновь ощутить вкус жизни. Чего только стоит модель Innovia, в которой совмещены три камеры, наполненные английским пухом Class 1, – качественная поддержка головы гарантирована. Здесь также представлены изделия, производимые по особым технологиям, благодаря которым вам не будет жарко летом и холодно зимой.

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