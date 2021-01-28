Надійні інсектициди, які допоможуть зберегти врожай

Зібрати щедрий урожай овочів, фруктів, зернових культур просто неможливо без засобів захисту рослин. На жаль, останнім часом шкідники масово заселять посіви і сади, і якщо вчасно не обробити плодові дерева або овочеві культури, то можна залишитися без врожаю.

Рятують від шкідливих комах

На допомогу прийдуть інсектициди. Їх використовують для боротьби з дорослими комахами, личинками, лялечками, здатні вони знищити і яйцекладки. Шкідники завдають відчутної шкоди більшості сільськогосподарських культур – поїдаючи листя, вони як мінімум знижують якість сільськогосподарської продукції, а як максимум – призводять до того, що рослини гинуть, не встигнувши принести плоди. Інсектициди найчастіше застосовуються для обробки зернових, плодових і овочевих культур, а також картоплі.

Управа на колорадського жука

Овочівники добре знають, як важко позбутися колорадського жука. Тільки з’являються вруна картоплі, а смугаста ненажера вже під’їдає зелені листочки. Звісно, спробувати знищити шкідника можна без засобів захисту, щодня збираючи його у відра, проте таку процедуру потрібно проводити постійно, а іноді і два рази на день. Добре, якщо на городі росте кілька рядків картоплі. А що говорити про великі ділянки чи навіть поля. Без інсектицидів не обійтися.

Добре зарекомендував себе у боротьбі з колорадським жуком препарат Енжіо. Це потужний системно-контактний інсектицид нового покоління. Термін очікування (термін розпаду хімічних елементів) у нього невеликий і для картоплі становить 20 днів, тобто останнє обприскування кущів можна провести за 20 днів до збору врожаю. За сезон на картопляних грядках проводять не більше двох обприскувань препаратом.

Допоможе у боротьбі за врожай картоплі і Бомбардир. Всього 1 г вистачає для обприскування 2 соток городу. Цей інсектицид малотоксичний для людини, проте для бджіл – справжня отрута, перед його застосуванням варто це врахувати.

Широкий асортимент інсектицидів представлений на сайті LNZ web, тут можна знайти управу на усіх шкідників. Пам’ятайте, що будь-яка шкідлива комаха, в тому числі і колорадський жук, швидко звикає до тієї чи іншої діючої речовини хімічного препарату, тому варто чергувати обробки різними інсектицидами.

Весняні обприскування саду

Потребують нашої допомоги і плодові культури. Шкідники залишаються зимувати в опалому листі, падалиці, в корі дерев, і як тільки пригріє весняне сонечко, вони відразу активізуються і починають свою руйнівну дію. Тому напровесні, до розпускання бруньок на фруктових деревах, треба провести профілактичне обприскування саду інсектицидами Актара, Каліпсо, Брунька та інші. Повторний обробіток проводять у фазі рожевого конусу, коли з’являються бутони, але не пізніше, тому що можна спалити квіточки.

Для більшої ефективності інсектициди можна поєднати з фунгіцидами (препаратами, які захищають від грибкових хвороб) і приготувати бакову суміш, таким чином вдасться позбутися не лише шкідників, а й спор грибкових хвороб.

Перед використанням засобів захисту рослин треба детально ознайомитися з інструкцією, проводити обприскування лише в захисному одязі, тому що інсектициди – це токсичні препарати. Завжди пам’ятайте про термін очікування, щоб не нашкодити собі та своїм близьким.