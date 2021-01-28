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Надійні інсектициди, які допоможуть зберегти врожай

Надійні інсектициди, які допоможуть зберегти врожай

Зібрати щедрий урожай овочів, фруктів, зернових культур просто неможливо без засобів захисту рослин. На жаль, останнім часом шкідники масово заселять посіви і сади, і якщо вчасно не обробити плодові дерева або овочеві культури, то можна залишитися без врожаю.

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Рятують від шкідливих комах

На допомогу прийдуть інсектициди. Їх використовують для боротьби з дорослими комахами, личинками, лялечками, здатні вони знищити і яйцекладки. Шкідники завдають відчутної шкоди більшості сільськогосподарських культур – поїдаючи листя, вони як мінімум знижують якість сільськогосподарської продукції, а як максимум – призводять до того, що рослини гинуть, не встигнувши принести плоди. Інсектициди найчастіше застосовуються для обробки зернових, плодових і овочевих культур, а також картоплі.

картофель

Управа на колорадського жука

Овочівники добре знають, як важко позбутися колорадського жука. Тільки з’являються вруна картоплі, а смугаста ненажера вже під’їдає зелені листочки. Звісно, спробувати знищити шкідника можна без засобів захисту, щодня збираючи його у відра, проте таку процедуру потрібно проводити постійно, а іноді і два рази на день. Добре, якщо на городі росте кілька рядків картоплі. А що говорити про великі ділянки чи навіть поля. Без інсектицидів не обійтися.

колорадский жук

Добре зарекомендував себе у боротьбі з колорадським жуком препарат Енжіо. Це потужний системно-контактний інсектицид нового покоління. Термін очікування (термін розпаду хімічних елементів) у нього невеликий і для картоплі становить 20 днів, тобто останнє обприскування кущів можна провести за 20 днів до збору врожаю. За сезон на картопляних грядках проводять не більше двох обприскувань препаратом.

Допоможе у боротьбі за врожай картоплі і Бомбардир. Всього 1 г вистачає для обприскування 2 соток городу. Цей інсектицид малотоксичний для людини, проте для бджіл – справжня отрута, перед його застосуванням варто це врахувати.

Широкий асортимент інсектицидів представлений на сайті LNZ web, тут можна знайти управу на усіх шкідників. Пам’ятайте, що будь-яка шкідлива комаха, в тому числі і колорадський жук, швидко звикає до тієї чи іншої діючої речовини хімічного препарату, тому варто чергувати обробки різними інсектицидами.

Весняні обприскування саду

Потребують нашої допомоги і плодові культури. Шкідники залишаються зимувати в опалому листі, падалиці, в корі дерев, і як тільки пригріє весняне сонечко, вони відразу активізуються і починають свою руйнівну дію. Тому напровесні, до розпускання бруньок на фруктових деревах, треба провести профілактичне обприскування саду інсектицидами Актара, Каліпсо, Брунька та інші. Повторний обробіток проводять у фазі рожевого конусу, коли з’являються бутони, але не пізніше, тому що можна спалити квіточки.

Для більшої ефективності інсектициди можна поєднати з фунгіцидами (препаратами, які захищають від грибкових хвороб) і приготувати бакову суміш, таким чином вдасться позбутися не лише шкідників, а й спор грибкових хвороб.

Перед використанням засобів захисту рослин треба детально ознайомитися з інструкцією, проводити обприскування лише в захисному одязі, тому що інсектициди – це токсичні препарати. Завжди пам’ятайте про термін очікування, щоб не нашкодити собі та своїм близьким.

урожай

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