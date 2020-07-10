Надежная защита урожая

Чтобы получить максимальный урожай сельскохозяйственной продукции, необходимо применять не только удобрения, но и защищать растения от вредителей, сорняков, болезней.

При выращивании экологически безопасных продуктов, категорически запрещено использовать нитраты, пестициды и другую химию. Для ускорения прорастания семян, активного развития рассады и, соответственно, повышения урожайности, рекомендуется использовать биопрепараты для сада и огорода.

Профилактические меры при выращивании культур

Фермеры часто сталкиваются с потерей урожая или его снижением, в связи с развитием болезней и вредителей. При этом активные действия для борьбы с ними принимаются слишком поздно. Поэтому для предотвращения болезней необходимо проводить профилактику по защите огорода и сада до атаки вредителей. Зачастую именно они переносят:

грибковые инфекции;

фитофтороз;

мхи;

капустную моль и т. д.

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Использование биопрепаратов

Эту категорию защитных средств называют пестицидами. Их существует 3 вида:

гербициды (для борьбы с сорняками);

инсектициды (против насекомых, жуков и т. д.);

фунгициды (средства, препятствующие развитию грибков).

Они выпускаются в виде эмульгаторов, капсул, фумигатов, гранул. Чтобы достичь максимальной эффективности защитных средств, необходимо применять их до появления паразитов, болезней и сорняков. Биопрепараты выгодно использовать, поскольку они:

эффективны. Не истощают почву, повышают ее плодородие, увеличивают урожайность в связи с развитием полезной микрофлоры;

безопасны. Биопрепараты не токсичны для людей и животных. Употреблять плоды можно сразу же после обработки, просто помыв их;

доступные. Стоимость зависит от специфики препарата (от 12 грн. и выше).

Основа биосредств – вытяжки природных веществ и полезные микроорганизмы. Но перед их применением необходимо изучить инструкцию и строго следовать рекомендациям производителя.

В тандеме с биодобавками и регуляторами роста препараты для защиты растений помогают создать невидимый щит от заболеваний, паразитов и вредителей. Растения становятся более выносливыми, по сравнению с необработанными.

Важно покупать сертифицированные биопрепараты у официальных дилеров. Качественные и натуральные концентрированные средства безопасны, в отличие от химических, хотя с поставленными задачами справляются идентично.