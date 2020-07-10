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Надежная защита урожая

Надежная защита урожая

Чтобы получить максимальный урожай сельскохозяйственной продукции, необходимо применять не только удобрения, но и защищать растения от вредителей, сорняков, болезней.

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При выращивании экологически безопасных продуктов, категорически запрещено использовать нитраты, пестициды и другую химию. Для ускорения прорастания семян, активного развития рассады и, соответственно, повышения урожайности, рекомендуется использовать биопрепараты для сада и огорода.

Профилактические меры при выращивании культур

Фермеры часто сталкиваются с потерей урожая или его снижением, в связи с развитием болезней и вредителей. При этом активные действия для борьбы с ними принимаются слишком поздно. Поэтому для предотвращения болезней необходимо проводить профилактику по защите огорода и сада до атаки вредителей. Зачастую именно они переносят:

  • грибковые инфекции;
  • фитофтороз;
  • мхи;
  • капустную моль и т. д.

На https://greendecor.com.ua/dlya-rasteniy/zaschita/ купить препараты для обработки сада и огорода можно всего за пару кликов. С их помощью удается предотвратить не только развитие болезней и вредителей, но и появление сорняков. Такие растения, как амброзия, полынь, березка и т. д., негативно влияют на урожайность.

Использование биопрепаратов

Эту категорию защитных средств называют пестицидами. Их существует 3 вида:

  • гербициды (для борьбы с сорняками);
  • инсектициды (против насекомых, жуков и т. д.);
  • фунгициды (средства, препятствующие развитию грибков).

Они выпускаются в виде эмульгаторов, капсул, фумигатов, гранул. Чтобы достичь максимальной эффективности защитных средств, необходимо применять их до появления паразитов, болезней и сорняков. Биопрепараты выгодно использовать, поскольку они:

  • эффективны. Не истощают почву, повышают ее плодородие, увеличивают урожайность в связи с развитием полезной микрофлоры;
  • безопасны. Биопрепараты не токсичны для людей и животных. Употреблять плоды можно сразу же после обработки, просто помыв их;
  • доступные. Стоимость зависит от специфики препарата (от 12 грн. и выше).

Основа биосредств – вытяжки природных веществ и полезные микроорганизмы. Но перед их применением необходимо изучить инструкцию и строго следовать рекомендациям производителя.

В тандеме с биодобавками и регуляторами роста препараты для защиты растений помогают создать невидимый щит от заболеваний, паразитов и вредителей. Растения становятся более выносливыми, по сравнению с необработанными.

Важно покупать сертифицированные биопрепараты у официальных дилеров. Качественные и натуральные концентрированные средства безопасны, в отличие от химических, хотя с поставленными задачами справляются идентично.

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