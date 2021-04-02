На заметку водителям: безопасные покупки запчастей на Avtopro.ua

Возможность заказать детали для ремонта авто не выходя из дома весьма привлекательная. А если такой формат покупки гарантирует экономию, то остается лишь один вопрос. На какой из множества онлайн-площадок можно быстро и безопасно купить запчасть?

Avtopro.ua – это динамично развивающийся маркетплейс, где можно найти любые автомобильные товары. Число продавцов постоянно растет, так что цифровой каталог площадки пополняется новыми товарами каждый день. О популярности маркетплейса свидетельствуют цифры: число посетителей за месяц превышает отметку в 3 миллиона человек. Давайте разберемся в преимуществах и с тем, как купить здесь запчасть.

Почему Avtopro.ua

Стремительное развитие онлайн-торговли стало проблемой для привычных магазинов. Они теряют покупателей, которые отдают предпочтение интернет-площадкам. И этому есть несколько объяснений:

В магазинах покупатели зависят от компетентности продавцов;

Ассортимент ограничен и обычно представлен товарами только известных брендов;

Если предстоит сложный ремонт, водителю приходится ездить по нескольким магазинам для покупок;

Нужно фиксировать и сравнивать цены – разумно сэкономить тяжело.

В случае покупки запчастей на Avtopro.ua таких проблем не возникает. Ассортимент разнообразен, а ориентироваться в цифровом каталоге помогают удобные поисковые инструменты. Система автоматически подберет взаимозаменяемые аналоги. У покупателя есть возможность выбора между запчастями от разных производителей. Если в приоритете б/у товары, то их можно найти во время поиска по каталогу или при взаимодействии с авторазборками, которые также сотрудничают с маркетплейсом.

Покупка запчастей по безопасной сделке

Сегодня на Avtopro.ua действует Безопасная сделка. Благодаря этой опции покупки стали совершенно безопасными. Маркетплейс гарантирует сохранность средств водителей и мотивирует продавцов быстрее отправлять заказы. Вот как это работает:

Покупатель находит запчасть по артикулу или по ключевым параметрам своего автомобиля;

На странице с подходящими запчастями можно выбрать приглянувшийся товар или тот, что имеет пометку безопасной сделки;

Необходимо добавить товар в корзину и приступить к оформлению заказа;

После согласования условий доставки заказ в сжатые сроки будет доставлен.

С продавцами, которые не подключили безопасную сделку, можно связаться и выяснить, готовы ли они продать товар по данной опции. Всю переписку рекомендовано вести на Avtopro.ua – это гарантирует безопасность. Товары отправляются покупателю в день заказа. Если продавец игнорирует своего клиента или отправляет не ту запчасть, предоплата возвращается на банковскую карту покупателя.