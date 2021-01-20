Металлические лотки: виды, характеристики, применение

Для прокладки кабеля используются специальные лотки из металла, которые бывают разных типов (сетчатые, лестничные, штампованные, с перфораций или без нее).

Кабельные металлические лотки представляют собой электротехническое изделие, изготовленное из стального профиля. Наличие оцинкованного покрытия надежно защищает их от процессов коррозии и продлевает эксплуатационный срок.

Виды и характеристики металлических лотков

Кабельные лотки широко используются для монтажа энергетических систем, что облегчает прокладку кабеля. Они эффективно защищают кабель от механических повреждений и обеспечивают надежность работы сетей.

Для монтажа кабеля используются прочные и качественные лотки, что позволяет создавать сложные конфигурации с поворотами и разветвлениями. Оцинкованные изделия могут монтироваться, как с крышкой, так и без нее, при этом смотрятся эстетически привлекательно.

Лотки из металлического профиля могут быть таких видов:

сетчатые;

лестничные;

штампованные.

Например, сплошные или штампованные предназначены для помещений с повышенным уровнем влажности. Изделия с перфорацией немного весят и используются для монтажа электросистем в жилых и офисных помещениях.

Сетчатые или проволочные могут быть проложены, как в горизонтальном, так и вертикальном положении, внутри помещений. Особенностью лестничных лотков является эксплуатация в открытом пространстве и высокая несущая способность.

К основным техническим характеристикам лотков относятся размеры: длина и ширина конструкции, высота борта, толщина стали. Выбирать лотки следует с учетом целевого назначения и условий эксплуатации, подбирая подходящий типоразмер и крепления.

К каждому набору идет своя фурнитура, в которую обязательно входят угловые детали и соединители. Металлические лотки способны выдерживать значительные нагрузки, а к их главным преимуществам относится следующее:

простой и быстрый монтаж;

доступная стоимость;

широкий модельный ряд;

возможность вывода кабеля в любом месте трассы за счет наличия специальных отверстий;

надежность и прочность;

длительный срок эксплуатации;

обеспечение дополнительной защиты от вибрации и атмосферных явлений.

Монтаж лотков быстрый и не вызывает особых сложностей, важно правильно подбирать типоразмеры конструкции и обращать внимание на наличие оцинкованного защитного покрытия.

Особенности лестничных лотков

Кабельные лотки лестничного типа широко используются для прокладки низковольтных электрокабелей с напряжением до 1000 В. Они изготавливаются из стального профиля, толщина стенок которого составляет до 2 мм.

Для таких изделий характерна высокая несущая способность и они могут вмещать большое число проводов. Лестничные изделия соединяются с другими видами соединительной пластиной, а отличительной особенностью является наличие перфорации для облегчения веса конструкции, большой выбор моделей и способность выдерживать значительные нагрузки.