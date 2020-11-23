Новости Одессы и Одесской области

Locator.ua – агрегатор услуг Одессы: компании, услуги, цены

Locator.ua – агрегатор услуг Одессы: компании, услуги, цены

Одесса – большой город и когда речь заходит о том, чтобы найти нужную организацию, то приходится тратить уйму времени. И совершенно неважно, вы гость города или местный житель, который находится в малознакомом районе. Если нужно срочно отыскать автомагазин, отель, СТО или услуги нотариуса, то оказывается, что вроде бы всего много, но только не поблизости.

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Одесса – большой город и когда речь заходит о том, чтобы найти нужную организацию, то приходится тратить уйму времени. И совершенно неважно, вы гость города или местный житель, который находится в малознакомом районе. Если нужно срочно отыскать автомагазин, отель, СТО или услуги нотариуса, то оказывается, что вроде бы всего много, но только не поблизости.

На такой случай есть специальный ресурс – Локатор в Одессе. Это первый украинский продукт, который собирает все данные об учреждениях, заведениях и компаниях. Хранится и предоставляется пользователю эта информация через онлайн-каталоги и карты. С точностью до адреса и местоположения. Однако давайте рассмотрим процесс по порядку.

Как работает Locator.ua для пользователей в Одессе

Предположим, вы ищете гостиницу и ресторан в незнакомом районе. Как сделать правильный выбор и не гулять долгие часы в поисках? Все очень просто. Вы через свой смартфон вводите запрос в приложении Locator и позволяете ему распознать вашу локацию. Таким образом ресурс находит и выдает все возможные рестораны и гостиницы, которые расположены рядом с вами. Более того, показывает их местонахождение на карте, прокладывает к ним маршрут. Справочник отображает адреса, номера телефонов, режим работы этих учреждений. Здесь же вы можете почитать отзывы о них от реальных пользователей, сравнить возможные варианты.

Сайты компаний тоже отображаются на ресурсе. Если зайти на них, то проще оценить уровень заведений, а также узнать больше информации (при необходимости).Поиски доступны не только со смартфона, но и с компьютера.

Как работает Locator.ua для владельцев бизнеса в Одессе

Если вы владелец бизнеса или руководитель компании в Одессе, то наверняка хотите, чтобы о ваших услугах узнала более широкая аудитория. Этих целей также несложно добиться с помощью Локатора совершенно бесплатно.

Все что нужно – разместить информацию о компании на ресурсе: название, адрес, телефоны, режим работы, сайт. Указать месторасположение. Например, вы владелец спортивного комплекса. И вот представьте, что пользователь ищет спортивный комплекс через Локатор. Разумеется, что такой запрос он не будет вводить просто так. Соответственно, каждый, кто обращает внимание на вашу компанию, реально заинтересован в ее услугах. Отсюда:

  • повышение узнаваемости бренда;
  • привлечение заинтересованной аудитории;
  • увеличение трафика на сайт.

На последний пункт хочется обратить особое внимание, ведь каждый владелец стремится к тому, чтобы повысить посещаемость сайта. Теперь Локатор помогает вывести ваши сайты в ТОП органической выдачи.

Оптимизируйте время на поиски, и повышайте доход в бизнесе вместе с Locator.biz.

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