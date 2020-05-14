Линейка телефонов для молодых и активных

Покупая новый телефон, мы тщательно изучаем характеристики и особенности каждого гаджета, сравниваем разные модели от разных производителей. Но в последнее время рынок просто перенасыщен смартфонами, поэтому сделать правильный выбор порой очень сложно.

Если вам нужен функциональный смартфон за небольшие деньги с возможностями, как у дорогих брендов, обратите внимание на сенсорный телефон Хонор. Они ничем не уступают известным маркам, но давайте обо всем по порядку.

Итак, прежде всего, это молодежная линейка, а значит, в ней есть все, что нужно поколению продвинутых пользователей. Это: и передовые технологии, и смелые цвета корпуса. Главный акцент изначально делался на продажи через Интернет, поэтому и цены более демократичные.

Что общего у Хуавей и Хонор

У этих двух линеек много общего, ведь Хонор изначально был суббрендом Хуавей, но сейчас он находится в свободном плаванье.

Первый телефон бренда выпущен в Китае в 2013 году. Средняя цена была в пределах 130-160 долларов, тогда как прямые конкуренты стартовали с 200 долларов. В 2014 году за два года до настоящего бума двойных камер компания выпустила Хонор 6 Plus. Смартфоны с двумя объективами уже были представлены на рынке, но именно Хонор давал возможность потребителю делать портреты с эффектом боке, то есть с эстетическим размытием фона.

Разбираемся в сериях

Серия Хонор 7 – это самые бюджетные телефоны, но они полностью справляются со своими задачами. Если вам нужен обычный гаджет для связи, общения в соцсетях, просмотра любимых фильмов или прослушивания музыки, зачем платить больше.

Серия Хонор Magic – это своеобразная мистика. Смартфоны изучают ваши привычки и потребности и делают использование гаджета комфортным. Первые телефоны этой серии были оснащены системой доступа по лицу пользователя. Согласитесь, для 2016 года это крутая фишка. В 2018 году Honor Magic 2 получил раздвижной корпус и целых 6 камер, такого еще не было.

Серия Хонор Play разработана специально для любителей всевозможных игр. Она немного уступает известным геймерским смартфонам, но зато удачно сочетает в себе игровые способности и корпус с обычным дизайном, которым можно пользоваться не только во время игр. Также Хонор Play оснащен более мощным аккумулятором.

Серия Хонор V представлена дорогими телефонами, при создании которых используются самые передовые технологии. Они имеют не только презентабельный вид, но и полный набор современных функций с максимальной производительностью. Например, Хонор V 20 порадует любителей качественной фотосъемки. Основная камера с разрешением 48 мегапикселей, 3D камерой и вспышкой помогает создавать настоящие шедевры. Хорошие автопортреты или селфи – тоже не проблема, ведь есть фронтальная камера с 25 мегапикселями.

Телефон может работать в 4 режимах: по умолчанию, продуктивный режим, режим экономии энергии и режим суперэкономии энергии.

Уже давно техника стареет «морально» гораздо быстрее, чем физически. Так что, если вы ведете активный образ жизни, постоянно следите за модой и не любите переплачивать за дорогие бренды, стоит обратить внимание на сенсорные телефоны Хонор.

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