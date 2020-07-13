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Легко, просто и эффективно: как построить бизнес с «CRM Bitrix24»

Легко, просто и эффективно: как построить бизнес с «CRM Bitrix24»

В ХХІ веке в любой сфере предпринимательства не обойтись без цифровых технологий. Для того, чтобы о продукции узнали как можно больше людей, а работа шла плодотворно, нужно правильно организовать рабочий процесс.

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Сегодня с такой задачей помогают справиться цифровые платформы на базе CRM-систем, предназначенные для автоматизации бизнеса. Ведущее место на рынке по праву занимает сервис CRM Bitrix24, а, например, IT-агентство «Информационные технологии Украины» (ITUA), поможет правильно внедрить этот сервис в ваш бизнес, что повысит эффективность работы компании.

Что такое Bitrix24 и как это работает?

Bitrix24 – сервис, который помогает организовать коллективную работу компании и тем самым увеличивает ее продуктивность. С помощью цифровой платформы можно ставить и выполнять задачи, планировать рабочее время, общаться с коллегами, а также хранить данные о сотрудниках, партнерах и клиентах. Вы не тратите время на множество лишних действий в разных программах и приложениях, а просто выполняете все рабочие процессы в одном месте.

Как CRM сделает бизнес эффективней?

Самое главное в Bitrix24 – это система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Ее основная задача – автоматизация работы с клиентами. Сегодня «Информационные технологии Украины» предлагают отдельную программу CRM Bitrix24. Сервис выполняет всю рутинную работу и позволяет выстроить правильные взаимоотношения с клиентом. Итак, функции сервиса позволяют:

  • составлять отчеты и вести базу данных клиентов
  • ставить задачи менеджерам и контролировать их по времени
  • собирать данные о посетителях сайтов и клиентах
  • автоматизировать процесс связи с клиентами (звонки и СМС-рассылки)
  • хранить все данные бесед в одном месте

Полезные инструменты для бизнеса

Сервис Bitrix24 – это также целый набор важных и полезных инструментов, которые помогают бизнесу работать эффективно и плодотворно. Приобретая корпоративную сеть, можно:

  • ставить задачи перед сотрудниками и контролировать их выполнение
  • получить бесплатное облако хранения важных файлов (фото, аудио, видео, документы)
  • быть всегда на связи с коллективом с помощью быстрых и удобных сообщений
  • совместно работать над документами
  • вести календарь и его планирование
  • проводить онлайн-совещания и конференции
  • автоматизировать все бизнес-процессы
  • выстроить свою структуру компании

Еще один не менее важный плюс программы в том, что в ней можно работать с любого компьютера или гаджета. Она доступна для пользователей операционных систем Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

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