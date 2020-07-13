Легко, просто и эффективно: как построить бизнес с «CRM Bitrix24»

В ХХІ веке в любой сфере предпринимательства не обойтись без цифровых технологий. Для того, чтобы о продукции узнали как можно больше людей, а работа шла плодотворно, нужно правильно организовать рабочий процесс.

Сегодня с такой задачей помогают справиться цифровые платформы на базе CRM-систем, предназначенные для автоматизации бизнеса. Ведущее место на рынке по праву занимает сервис CRM Bitrix24, а, например, IT-агентство «Информационные технологии Украины» (ITUA), поможет правильно внедрить этот сервис в ваш бизнес, что повысит эффективность работы компании.

Что такое Bitrix24 и как это работает?

Bitrix24 – сервис, который помогает организовать коллективную работу компании и тем самым увеличивает ее продуктивность. С помощью цифровой платформы можно ставить и выполнять задачи, планировать рабочее время, общаться с коллегами, а также хранить данные о сотрудниках, партнерах и клиентах. Вы не тратите время на множество лишних действий в разных программах и приложениях, а просто выполняете все рабочие процессы в одном месте.

Как CRM сделает бизнес эффективней?

Самое главное в Bitrix24 – это система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Ее основная задача – автоматизация работы с клиентами. Сегодня «Информационные технологии Украины» предлагают отдельную программу CRM Bitrix24. Сервис выполняет всю рутинную работу и позволяет выстроить правильные взаимоотношения с клиентом. Итак, функции сервиса позволяют:

составлять отчеты и вести базу данных клиентов

ставить задачи менеджерам и контролировать их по времени

собирать данные о посетителях сайтов и клиентах

автоматизировать процесс связи с клиентами (звонки и СМС-рассылки)

хранить все данные бесед в одном месте

Полезные инструменты для бизнеса

Сервис Bitrix24 – это также целый набор важных и полезных инструментов, которые помогают бизнесу работать эффективно и плодотворно. Приобретая корпоративную сеть, можно:

ставить задачи перед сотрудниками и контролировать их выполнение

получить бесплатное облако хранения важных файлов (фото, аудио, видео, документы)

быть всегда на связи с коллективом с помощью быстрых и удобных сообщений

совместно работать над документами

вести календарь и его планирование

проводить онлайн-совещания и конференции

автоматизировать все бизнес-процессы

выстроить свою структуру компании

Еще один не менее важный плюс программы в том, что в ней можно работать с любого компьютера или гаджета. Она доступна для пользователей операционных систем Windows, macOS, Linux, iOS, Android.