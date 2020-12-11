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Квадрокоптер: тонкости управления

Квадрокоптер: тонкости управления

С каждым годом увеличивается количество людей, которые решили освоить управление дроном. Согласитесь, получить такой подарок на Новый год – мечта и подростка, и взрослого человека. Но прежде чем покупать этот агрегат, нужно разобраться в его функционале, возможностях и легкости управления.

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Ведь изначально дроны были исключительно военной техникой. Это сегодня мы имеем возможность с помощью квадрокоптеров делать уникальные снимки и видео. Также эта техника упрощает работу фермеров, сканируя посевы в разных фазах развития, не нужно тратить время, чтобы объехать свои владения, достаточно запустить квадрокоптер.

Квадрокоптер. Радиоуправляемый дрон.

Пульт – в помощь

Итак, вы купили дрон на пульте управления. Не спешите его запускать. Детально ознакомьтесь с инструкцией, это не простая бумажка, а ваш надежный самоучитель. Если вы хотите заниматься аэросъемкой на достаточно высоком профессиональном уровне, лучше записаться на обучающие курсы. Они вам точно не помешают.

Немаловажно знакомство с самим пультом управления. На нем находятся правый джойстик и левый.

Правый отвечает за угол наклона носа квадрокоптера (тангаж) и угол наклона вправо или влево (крен).

Левый джойстик управляет взлетом и посадкой, с его помощью дрон набирает высоту и соответственно снижает ее. Также он отвечает за рыскание вправо и влево. То есть, если вы отклоните джойстик (рычаг) влево, то ваш агрегат повернется влево.

У некоторых производителей есть модели, которыми можно управлять со смартфона или планшета, они дешевле классической аппаратуры, но начинающим пилотам специалисты рекомендуют покупать дроны с пультом управления, чтобы набить руку и стать настоящим асом.

Квадрокоптер. Радиоуправляемый дрон.

Правила первого полета

Ну, что после того, как вы ознакомитесь с инструкцией, пультом управления можно приступать к запуску. Дело это не сложное, главное, чтобы дрон остался цел и невредим и не пострадали люди.

  1. Первое правило: запускать квадрокоптер можно только в безветренную погоду.
  2. Правило второе: площадка должна быть открытой без людей и животных, высоких строений, стадионов.
  3. Правило третье: не стоит управлять дроном слишком высоко и далеко, может теряться сигнал. Поэтому желательно настроить режим «возврат домой», который поможет вернуть квадрокоптер обратно, даже если не будет сигнала.
  4. Правило четвертое: обучение лучше начинать с недорогих моделей с маленькими габаритами, управлять которыми смогут даже дети.

Следуя этим правилам, вы быстро и легко освоите работу летального робота и станете успешным пилотом.

Квадрокоптер. Радиоуправляемый дрон.

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