Какую стиральную машину выбрать?

Согласитесь, сегодня сложно представить наш быт без стиральной машины. Канули в лету времена, когда приходилось стирать вручную. Занятие это было не из легких. Современная бытовая техника решает многие рутинные задачи по ведению домашнего хозяйства.

На рынке представлены множество моделей известных и малоизвестных брендов, с разными функциями. Их настолько много, что даже разбирающемуся в технике человеку сложно сделать выбор. А что говорить об обычном потребителе? Купить стиральную машину можно, например, в интернет-магазине elmir.ua, здесь вам помогут выбрать технику на любой кошелек.

Автомат, полуавтомат или ультразвук

А теперь давайте разберемся на, что стоит обратить внимание при покупке стиральной машины. Итак, стиральные машины бывают:

автоматические;

полуавтоматические;

ультразвуковые.

Автоматические стиральные машины – сейчас самые популярные. Они экономно расходуют воду, порошок, аккуратно воздействуют на белье во время стирки. Главный рабочий механизм – это барабан. Самые простые модификации стирают по заданной программе, но есть и такие, которые автоматически определяют нужный объем воды, расход порошка, количество оборотов для отжима белья. Конечно, такие агрегаты стоят дороже, но в дальнейшем во время эксплуатации они значительно экономят ваши средства и окупают свою стоимость.

Полуавтоматические стиральные машины подходят для дачных участков либо для домов, где нет водопровода. А еще, они стоят в разы дешевле, чем автоматические. Стирка происходит благодаря активатору, который представляет собой вертикальную емкость с электрическим приводом для вращения диска. Пены образуется мало, поэтому смело можно использовать порошок для ручной стирки. А вот с автоматом такие эксперименты проводить нельзя, иначе машина превратится в огромный мыльный пузырь.

Большинство полуавтоматических стиральных машин оснащены центрифугой для отжима белья.

Что касается ультразвуковых стирающих устройств, то многие, наверное, помнят небольшие приборы, которые ставили в емкости с водой, моющим средством, бельем и включали в розетку. Стирка происходила с помощью воздействия микроволн на загрязненные волокна ткани. Естественно, такое устройство нельзя сравнить ни с автоматической, ни даже с полуавтоматической машиной. Это скорее временное спасение для “полевых” условий.

Автоматические стиральные машины бывают двух типов: с вертикальной и фронтальной загрузкой.

Выбираем загрузку стиралки

Машины с вертикальной загрузкой будут настоящей находкой для небольших ванных комнат. Хотя это не единственный их плюс. Они считаются более надежными, так как барабан у них крепится с двух сторон, а у машин с фронтальной загрузкой – только сзади. «Вертикальные» меньше вибрируют и дольше служат верой и правдой. Также есть возможность добавить белье во время стирки. Такие машины подходят пожилым людям, не надо низко наклоняться. Лучше остановить на них свой выбор, если в доме есть маленькие дети. Панель управления находится сверху, и малыши вряд ли к ней дотянутся.

Есть у этой машины и минус. Из-за узкого люка загрузить большое одеяло или пуховик не получится. Также не подходит машина с вертикальной загрузкой для встраивания, чего не скажешь о «фронтальных».

Их можно отлично соединить с кухонным гарнитуром, спрятать под полкой в ванной комнате, поставить сверху столешницу, установить полки.

Заслуживает внимания и вместительность барабана, она может быть больше 10 кг. Лучше варианта для большой семьи просто не может быть. Нельзя не добавить ложку дегтя. Для загрузки вещей придется постоянно наклонятся, также должно быть достаточно места для открывания люка.

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