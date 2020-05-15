Какой мотоблок лучше дизельный или бензиновый

Мотоблок – это садовая техника, которая предназначена для обработки земли и способна выполнить практически все с/х задачи (вспашка, посадка, выкапывание, нарезание борон, окучивание).

Благодаря тому, что агрегат имеет привод на колеса, он служит и для перевозки грузов в прицепе. Едет быстро, на грунте резво разворачивается (особенно, если есть блокировка дифференциала).

Машина, оснащенная валом отбора мощности, легко справляется с так называемым «активным» навесным оборудованием – теми навесками, которые крутятся (сеялка, роторная косилка, щетка, отвал для уборки снега). То есть, использовать этот мини-трактор можно круглый год.

Какой мотоблок лучше, бензиновый или дизельный, зависит от того, для каких задач, грунтов и участков вы планируете его использовать.

В чем основные отличия дизельного и бензинового мотоблока

Конструкция дизельных и бензиновых мини-тракторов отличается несколькими важными элементами:

Тяговое усилие. У дизельного двигателя оно выше. Отсюда – возможность работать на низких оборотах, что очень важно при обработке земли в степной зоне. Если вам необходимо выполнять окучивание, культивацию и вспашку целины, лучше купить дизельный мотоблок Зажигание. В дизельных мотоблоках солярка зажигается при помощи свечи накаливания. А бензин воспламеняется искрой, полученной от свечей зажигания.

Преимущества дизелей

Независимо от того, какой дизельный мотоблок выбрать, он будет превосходить бензиновый.

Основные достоинства:

Устойчивость к нагрузкам. Обрабатывает площади 1-4 гектара. Бензиновые мотоблоки работают на участках меньших размеров, и регулярные нагрузки переносят хуже, чем дизельные. То есть, дизель выносливее, может перевозить грузы в несколько раз тяжелее, чем сама машина.

Моторесурс. У дизельных моторов он в 2-3 раза выше, чем у бензиновых двигателей.

Мощность. Бензиновый двигатель характеризуется меньшей мощностью. При одинаковом показателе мощности, сила больше чувствуется в дизеле, потому что у него лучше сцепление с землей.

Обслуживание – не нуждается в замене свечей зажигания и настройке карбюратора.

Меньше расход топлива. Разница в 2-5 л, в зависимости от мощности двигателя. Поскольку цена в Украине дизельного мотоблока выше, чем бензинового, есть возможность сэкономить на топливе. Солярка дешевле и расход ее ниже.

Лучше система охлаждения. Есть воздушная и жидкостная, которая гарантирует длительное время работы без перегрева.

Достоинства бензиновых мотоблоков

Выбор бензинового мотоблока будет правильным, если участок у вас меньше (до 1 гектара).

Его плюсы:

Стоит дешевле.

Уровень шума ниже.

Вибрации на руле слабее.

Управлять и маневрировать легче.

В отличие от солярки, бензин на морозе не загустевает.

По отзывам пользователей, бензиновые модели идеально подходят для обработки мягкого чернозема, а для большой целины лучше дизель.

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