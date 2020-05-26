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Новости Одессы и Одесской области

Каким должен быть текстиль для дома?

Каким должен быть текстиль для дома?

Домашний текстиль — неотъемлемая часть каждого дома. Он создает уют, дополняет интерьер и, конечно же, задает настроение на весь день.

1000 и 1 текстиль для дома

Текстильные изделия, которые облагораживают наш дом, можно условно разделить на четыре основные группы:

  • для кухни;
  • для ванной;
  • для спальни;
  • текстиль для интерьера.

Также, что очень важно в сезон отпусков и поездок на море, интернет магазин домашнего текстиля и постельного белья предлагает также подобрать по своему вкусу и приобрести пляжные полотенца, коврики для пляжа и отдыха.

Для кухни подойдут изделия из хлопка

текстиль для дома

Кухонный текстиль — это полотенца, прихватки, фартуки, скатерти и шторы.

Идеальный вариант если кухонные полотенца выполнены из микрофибры. Этот материал отлично впитывает воду и тщательно очищает от разного рода загрязнений, что очень важно для каждой хозяйки. Изделия из этого материала спокойно выдерживают множество стирок при высоком температурном режиме. Также отличный вариант для кухни — вафельные полотенца. Они изготавливаются из 100%-го хлопка и позволяют убрать поверхность, не оставляя следов.

Прихватки лучше всего покупать из натуральных материалов. Отлично для этих целей подойдет холоп и лен. А вот при выборе скатерти обязательно нужно принимать во внимание плотность материала, из которого она изготовлена. Чем плотнее будет эта ткань, тем дольше прослужит скатерть.

Длина махры имеет значение

Текстиль для ванной комнаты — это шторки, коврики и полотенца. Идеальный вариант для ванной комнаты — это махровые коврики. Полотенца лучше всего выбирать из 100%-го хлопка. Этот материал отлично впитывает влагу и не раздражает кожу. Также хороший вариант — полотенца из хлопка с небольшим добавлением вискозы. При выборе полотенец обязательно нужно обратить внимание на длину махры. В среднем она должна быть примерно 5-6 мм. Такое полотенце хорошо будет впитывать влагу, а не просто скользить по коже.

В спальне должно быть комфортно

текстиль для дома

Текстиль для спальни также очень важен. Прежде чем приступать к выбору постельного белья, одеял, подушек, ковриков, штор, вы должны определиться с цветовой гаммой и материалами. Нужно помнить о том, что спальня — это не только то место, где мы спим. Именно в этой комнате мы отдыхаем и наполняемся новыми силами. Поэтому чрезвычайно важно подобрать правильную цветовую гамму. К примеру, продавцы-консультанты интернет-магазина domcotton.com.ua, всегда порекомендуют и помогут определиться с выбором.

Постельное белье должно быть приятным на ощупь и функциональным, а декоративные подушки — идеально дополнять интерьер.

Для интерьера идеально подойдут натуральные ткани

текстиль для дома

Текстиль для интерьера — это прежде всего пледы, шторы, покрывала и подушки. В некоторых случаях текстилем декорируют стены, например, в гостиной.

Подбирая текстиль для интерьера также лучше отдать предпочтение натуральным тканям. Идеально для этих целей подойдет шелк, хлопок, лен, бархат и, конечно же, шифон.

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