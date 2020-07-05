Как выбрать правильно VDS сервер

VDS-сервер – относительно бюджетная альтернатива выделенному физическому, когда так много ресурсов вам еще не нужно, а привычный shared хостинг стал уже тесноват.

С одной стороны, он дешевле, чем физический выделенный сервер, потому что делит реальную машину с несколькими другими аналогичными хостингами. С другой, вы получаете полную эмуляцию отдельного компьютера с правами root, возможностью тонких настроек. Выделенные для вас ресурсы не могут оттягиваться соседями в моменты пиковых нагрузок на их сайты.

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Технические подробности

Прежде всего, узнайте, новая ли вам будет предоставлена машина, или же ею уже пользовались. Оптимальный вариант – если вы получаете сервер с новыми дисками.

Спросите провайдера, делаются ли резервные копии, есть ли место для их хранения.

Также важно, чтобы у хостера была налажена безопасность – защита от атак DDoS, вирусов.

Виртуализация

Мы говорим о виртуальной машине, а значит, важно, как организована виртуализация в вашем случае. Существует несколько типов виртуализации, которые отличаются по сложности использования, поддерживаемой операционной системе и степени автономности. Вам могут предложить:

Open Vz. Вы используете одно ядро с “соседями”, а в остальном полностью автономны, у вас своя операционная система, выделенные ресурсы. Его плюсы – высокое быстродействие и бюджетность по сравнению с другими вариантами. То, что этот тип виртуализации поддерживает только Linux, сложно отнести к плюсам или минусам – все зависит от ваших потребностей. Ограничение Open Vz заключается в том, что этот тип виртуализации не подходит для тяжелых проектов или для случаев, когда у сайта очень большая посещаемость;

KVM позволяет устанавливать любую операционную систему и программное обеспечение. Это – полностью автономная виртуальная машина, и она ограничена только пакетом, который вы выберете. KVM работает на базе Linux, но совместима и с Windows как гостевой операционной системой;

Xen. Это – тоже полностью автономная система на базе Linux. Она производительна, хорошо подходит для проектов с высокой нагрузкой;

Windovs Hyper-V также допускает работу гостевых операционных систем. Это – решение от Microsoft, которое подходит для корпоративных продуктов. С его помощью на сервере можно развернуть свое облако, создать виртуальные рабочие места. Hyper-V отличается высокой стабильностью. Подойдет, если вы много работаете с другими продуктами Microsoft.

По потребностям

Подумайте о том, какой объем ресурсов вам понадобится, и выберите пакет с небольшим запасом.

Обязательно спросите, как будет решаться вопрос, если у вас резко возрастет трафик или потребность в ресурсах процессора, памяти и так далее.

Облачный VPS выбирают тогда, когда сложно просчитать быстро меняющиеся потребности в ресурсах, или если нужно администрировать сложный проект с большим количеством виртуальных машин, внутренними сетями. В этом случае виртуальная машина хостится не на одной физической, а в облаке, поддерживаемом несколькими физическими серверами. Если во всех предыдущих вариантах вы покупаете конкретное количество ресурсов и платите за пакет, независимо от потребности в тот или иной момент, то в облаке вы гибко отбираете нужный объем, и оплачиваете только его.

Linux или Windows

В большинстве случаев администраторы выбирают именно Linux, поскольку эта операционная система считается более надежна и не требует покупки лицензий. Некоторые технологии, например, ASP.NET, нуждаются именно в Windows.

Управляемый или неуправляемый

При аренде VPS вы получаете права root, то есть возможность управлять своим сервером, настраивать его, устанавливать программное обеспечение. Нужно заранее подумать о том, кто будет заниматься всем этим.

Администрирование можно поручить кому-то из своей команды, если такой человек есть. Либо услугу управления сервером заказывают у хостинг-провайдера.

Вопросы к хостеру

Прежде чем окончательно выбрать сервер VPS, стоит задать еще несколько организационных вопросов. А именно: