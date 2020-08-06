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Как выбрать обручальное кольцо с бриллиантом?

Как выбрать обручальное кольцо с бриллиантом?

Обручальные кольца — это символ союза между мужчиной и женщиной, возникшего после того, как они дали друг другу клятву в любви и верности. Именно поэтому выбор обручального кольца так важен для обоих партнеров. Все популярнее сегодня становятся обручальные кольца, инкрустированные бриллиантами. Они подходят и для мужчин, и для женщин, выглядят стильно и современно.

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Цена на обручальные кольца с бриллиантами

Вопреки распространенному мнению о том, что бриллианты могут позволить себе только богатые, найти обручальное кольцо с бриллиантом можно даже на скромный бюджет. Цены на обручальные кольца с бриллиантами в Золота Країна зависят от материала ободка, размера, цвета и чистоты камня. Стоимость кольца определяется исходя из таких параметров:

  1. Материал ободка. Ободки для обручальных колец с бриллиантами, как правило, изготавливаются из золота. Золото может быть любого цвета: лимонное, белое, золотое. Стоимость может немного отличаться в зависимости от цвета, пробы и веса изделия.
  2. Размер бриллианта. Размер бриллианта и его вес — идентичные параметры, измеряются в каратах. Как правило, стоимость бриллианта определяется путем умножения количества карат на само себя, после чего получившееся число умножается на стоимость одного карата. Соответственно, чем больше бриллиант, тем больше денег придется за него отдать. Для обручальных колец обычно используются небольшие камни до 0,5 карат.
  3. Чистота и цвет бриллианта. На глаз оценить их достаточно сложно, но профессиональный ювелир сможет разложить все по полочкам. Чем чище бриллиант, чем меньше в нем примесей, тем он дороже.

На что обратить внимание при выборе обручального кольца с бриллиантами?

В первую очередь при покупке обручальных колец стоит обратить внимание на свои ощущения: нравится ли оно, хочется ли его надеть. Если на оба вопроса ответ “да”, то их стоит брать, даже если проба золота невысока, а бриллиант маленький. Но есть еще некоторые моменты, которые стоит учитывать, ведь ассортимент, предлагаемый рынком, достаточно широк. Ознакомиться с ним можно, например, по ссылке https://zolotakraina.ua/kolca/.

кольцо с бриллиантом

  1. Тип крепления камня. Очень часто можно встретить бриллианты небольшого размера, которые наглухо вставляют в ободок кольца. Выглядит это очень красиво и лаконично, но при этом камень не сияет и не искрится так, как если бы он был посажен на “лапки”.
  2. Тип огранки камня. Ювелиры делают огранки самых разных форм. Он подбирается в зависимости от изначальной формы камня, а также от того, для какого кольца они предназначены. Огранка может быть в форме груши, кушона, сердца, овала и так далее.
  3. Сколько камней должно быть на кольце. Ободок может быть украшен одним средним камнем или же россыпью маленьких. Из маленьких бриллиантов часто выкладывают интересный узор, который может быть разным для мужчины и женщины. Такие кольца выглядят необычно и в то же время достаточно лаконично.
  4. Наличие документов. Уважающие себя ювелирные магазины предоставляют своим клиентам документы на проданные бриллианты.

Покупка обручального кольца с бриллиантов — достаточно сложная процедура. Оно стоит достаточно дорого, поэтому изделие должно быть качественное, несложно в уходе и обладать сертификатом на бриллиант. Для того, чтобы купленное изделие соответствовало всем этим критериям желательно обратится в хороший ювелирный магазин, профессиональные сотрудники которого объяснят все тонкости ухода и ношения, помогут сделать выбор.

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