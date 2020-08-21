Обустройство дошкольных и школьных заведений требует ответственного подхода. Выбирая при этом строительные и отделочные материалы, нужно учитывать множество параметров.

Даже линолеум в школу должен отвечать требованиям учебного заведения и общепринятым стандартам. Причем это необходимо не только для обеспечения комфортных и безопасных условий. Правильно подобранное напольное покрытие может прослужить несколько лет, тем самым снизив расходы на ежегодное обслуживание здания.

Требования, предъявляемые к линолеуму для школы

При обустройстве школы или других образовательных учреждений важно создать условия, которые будут обеспечивать комфорт и безопасность учащихся. Основную часть времени школьники проводят в учебном заведении, поэтому к отделочным и напольным материалам предъявляются серьезные требования.

Согласно принятым стандартам, для отделки полов в школе должна использоваться дощатая, паркетная, плиточная поверхность или линолеум. Последний вариант удобен тем, что отличается удобством в эксплуатации и стоит относительно недорого.

Линолеум для школьных классов должен отвечать следующим требованиям:

Иметь высокий уровень износостойкости, который позволит выдерживать постоянные и высокие статические и динамические нагрузки (этому параметру соответствует линолеум класса 34). Отличаться стойкостью к механическим повреждениям, которые в условиях школы не являются редкостью. Обеспечивать безопасность учащихся, то есть быть нескользким, чтобы школьники могли свободно бегать и ходить по нему. Изготавливаться из экологически чистых и гипоаллергенных компонентов. Не доставлять сложностей в процессе монтажа. Легко подвергаться чистке, мытью, удалению сложных загрязнений. Поглощать шум, возникающий при ходьбе и беготне детей.

На линолеуме, постеленном в классах или коридорах, не должно быть дефектов и механических повреждений. Небольшие дырки, сколы, трещины и другие локальные повреждения должны удаляться путем частичного ремонта. При больших повреждениях требуется удаление всего полотна.

Линолеум, представленный в каталоге интернет-магазина «Вигмас», соответствует этим параметрам и требованиям пожарной безопасности. При контакте с огнем он не воспламеняется, не поддерживает и не распространяет пламя. Вместо этого он начинает тлеть, не давая огню распространиться на большие участки.

Какой линолеум лучше подходит для школы?

В школьных и других образовательных заведениях при отделке полов чаще всего используют коммерческий линолеум. Он:

соответствует общепринятым стандартам качества и безопасности,

отличается удобством в эксплуатации и неприхотливостью в уходе,

быстро и легко укладывается,

отличается привлекательным внешним видом,

производится в разных вариантах.

В процессе производства он покрывается мощным защитным слоем, усиленный полиуретаном, который повышает его износостойкость и срок эксплуатации. Для удобства укладки его выпускают в рулонах шириной 2, 3 и 4 м.

Коммерческий линолеум делится на два вида:

Гомогенный. Материал требует деликатного обращения и бережного ухода, чего трудно добиться в условиях школы. Его не рекомендуется использовать в подобных заведениях. Гетерогенный. Напольное покрытие соответствует всем вышеуказанным критериям. Он не требует особого ухода, отличается разнообразием в дизайне и относительно низкой ценой.

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