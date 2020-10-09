Как выбрать хороший салон красоты?

С каждым днем на рынке бьюти-индустрии появляются новые услуги и направления. Поэтому определиться с выбором салона красоты подчас очень нелегко. К сожалению, не все салоны могут похвастаться качеством предоставляемых услуг. На что обратить внимание при выборе салона красоты, чтобы посещение принесло пользу и удовольствие?

Чем больше количество услуг, тем лучше

Хороший салон красоты должен держаться на трех китах: квалифицированные и опытные сотрудники, качество предоставляемых услуг и стерильная чистота в зале. Именно эти качества ценят посетители салона красоты О PIED-DE-POULE (https://p-de-p.com/).

Но это еще не все, на что нужно обратить внимание при выборе салона красоты.

Также следует обратить внимание на перечень предоставляемых услуг. Если в салоне работает только парикмахеры, то такое заведение вряд ли можно назвать салоном. Это просто парикмахерская, но цены на стрижку в ней могут быть завышены только потому, что называется это заведение «салон красоты».

Обязательно обращайте внимание на количество и качество предоставляемых услуг: чем их больше, тем лучше. Согласитесь, ведь куда удобней при одном визите решить сразу несколько вопросов, например, сделать модную прическу, а также маникюр и педикюр.

Чистота — превыше всего

Записавшись в салон красоты впервые лучше придите немного раньше запланированного времени и посмотрите, как работают мастера.

Обратите внимание, что после каждого клиента парикмахер должен дезинфицировать ножницы и расческу спиртом или антисептиком.

То же самое касается и мастеров ногтевого сервиса. У хорошего мастера маникюра для каждого клиента должна быть заведена папка с анкетой клиента. Также в этой папке должны находиться индивидуальные приспособления для маникюра — пилочка для кутикул, пемза. Это связано с тем, что данные инструменты не подлежат стерилизации. Это означает, что они должны быть либо строго индивидуальными, либо же выбрасываться и заменяться на новые после каждого клиента. Придя пораньше вы сможете увидеть, как мастер маникюра убирает свое рабочее место, дезинфицирует ли инструменты и так далее. Если вам показалось что мастер недостаточно чистоплотен — поищите себе другой салон красоты. Ведь недостаточная обработка и стерилизация инструментов маникюра/педикюра чревата заражением вирусными гепатитами, особенно в том случае, если мастер сделал порез на коже.

Также обратите внимание, что все мастера хорошего салона красоты должны работать в перчатках. А перчатки должны заменятся на новые после каждого клиента.

Обращая внимание на все эти нюансы и тонкости вы сможете не только похвастаться отличным внешним видом, но и сохранить свое здоровье.