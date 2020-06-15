Как весело провести время в Одессе?

Если вы все еще раздумываете, где отдохнуть летом, то лучшего места в Украине, чем Одесса, вам не найти.

По количеству и разнообразию развлечений она не уступает мировым курортам. А если принять во внимание соотношение цены и качества, то сомнений не остается – это лучший курорт Украины на сегодня.

Летние одесские заведения для отдыха

Отдых предполагает не только валяние на пляже, но и другие виды развлечений. Это детские игровые зоны, открытые террасы ресторанов, концертные площадки, ночные клубы. И большинство из них расположено в районе Аркадии, которую часто называют украинской Ибицей.

Отдых в Аркадии понравится даже искушенным туристам. Здесь имеются пляжные зоны, многочисленные кафе и рестораны на любой вкус, аттракционы. И конечно же, не останется незамеченным расположенный в самом сердце курортной зоны аквапарк Hawaii. Он примет и родителей, и детей любого возраста, превратив день отдыха в настоящую сказку.

В отличие от других аквапарков (о них чуть позже), аквапарк в Аркадии находится в престижном районе города, и добраться до него не сложно. Он поделен на тематические секторы: для совсем маленьких и для старших, предпочитающих активный отдых на крутых виражах. Здесь есть горки всех классов, от простых до экстрима, с которых можно спускаться на специальных кругах, ковриках или без спецсредств.

Одесские аквапарки – главные летние достопримечательности

Планируя отдых на Черном море, не стоит забывать о коварстве стихии. На море может разбушеваться шторм, температура воды способна опуститься на пару градусов. И море вдруг становится недоступным для детей.

В окрестностях Одессы действуют 5 авкапарков:

“Одесса”. Гостей ждет множество аттракционов, всевозможные горки и зоны отдыха и даже пилинг с рыбками в специальном бассейне. Некоторые горки в аквапарке имеют ограничения по росту или весу посетителей.Недостатком комплекса становится расстояние – он выстроен за городской чертой, и добираться до него не слишком удобно, нужно отвести на его посещение отдельный день.

“Коблево”, расположенный возле города Южный. Добираться можно бесплатным автобусом или пригородным транспортом в сторону Южного.

“Орбита”, также находится в Коблево, но транспорта, позволяющего доехать из Одессы, пока нет. Специальный детский городок и рассчитан специально на малолетних посетителей.

“Затока”, один из самых новых, работающий при гостинице (бесплатно для постояльцев одноименной гостиницы). Минус – удаленность от центра.

“Hawaii”, аквапарк в самом центре Одессы. Два десятка горок любого уровня увлекут и детей, и взрослых. Самыми маленькими посетителями займутся аниматоры. Добраться в наиболее удобный аквапарк в Одессе Гавайи можно на трамвае №5 или троллейбусами №5 и №13.

По материалам: https://hawaii.od.ua/

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.