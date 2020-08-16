Как улучшить качество воды

Качество воды, которая течет из наших кранов оставляет желать лучшего. А ведь наше тело на 50-86 процентов состоит из воды, причем с возрастом этот процент значительно снижается. Для того, чтобы быть здоровым, полным сил и энергии, нужно пить исключительно чистую воду высокого качества и степени очистки.

Решит эту проблему фильтр для воды, с его помощью вы очистите воду от хлора, железа, солей тяжелых металлов, песка, ржавчины и других механических загрязнений.

Фильтр-кувшин прост в использовании

Начнем, пожалуй, с самого простого и дешевого фильтра – это кувшин. Его не нужно подключать, вызывать мастеров, его можно легко и смело использовать даже там, где нет водопровода. Такой фильтр не занимает много места, но зато у вас всегда будет очищенная вода. Фильтр-кувшин состоит из емкости (кувшина) и картриджа. Он бывает разных объемов – о– 2,5 до 4 литров. Для семьи из двух человек вполне достаточно кувшина на 2,5 л. Ресурс картриджа – от 170 до 500 л. Конечно, несмотря на простоту фильтра-кувшина, есть определенные правила его использования. Сразу же после покупки кувшин нужно хорошо промыть, а картридж замочить на 15-20 минут в холодной воде. После этого картридж вкручивают в воронку кувшина и два раза наполняют водой для чистки самого картриджа. Эту воду можно не выливать, а использовать для полива комнатных цветов. Сам картридж состоит из активированного угля и ионно-обменной смолы.

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Цены на фильтр-кувшин весьма демократичные – от 129 до 600 грн (без картриджа). Конечно, есть модели и подороже. Необычным дизайном порадует фильтр-кувшин Brita Optimax, с общим объемом 8,5 л. Он отлично впишется в интерьер современной кухни или офиса. Если вы предпочитаете классику, обратите внимание на фильтр-кувшин Новая Вода, Аквафор, купить сменные картриджи для них – не проблема. Интерьер кухни во французском стиле дополнит фильтр-кувшин Аквафор Провас А5. Внешний вид – это дополнительный бонус, ведь главная задача этих фильтров очищать воду от тяжелых металлов и хлора, делать ее не только вкусной, но и полезной.

Будущее – за обратным осмосом

Пользуются спросом и проточные фильтры под мойку. Проточный фильтр будет посерьезнее кувшина. Вам не нужно набирать воду, ждать пока она по капле протечет через картридж. Нужно просто открыть кран и из него потечет очищенная и качественная вода.

Обратный осмос – это очистительная система будущего. Так говорят не только производители и продавцы, но и потребители, которые установили ее в своем доме или квартире. Стоимость такого фильтра недешевая, зато вы и ваша семья всегда будете пить только самую вкусную и самую чистую воду. Для установки обратного осмоса необходимо наличие свободного места под мойкой для накопительного бака и фильтра и давление воды на входе не менее 2,8 атм.

Также не стоит забывать и о фильтрах для домашней бытовой техники: стиральная машина, посудомоечная машина, душ. Они помогают увеличить срок службы домашних агрегатов, уберегая их от накипи.