Как стать водителем такси, не имея собственной машины?

В поисках работы в Харькове стоит рассмотреть вакансию водителя? Компания «Болт», предоставляет услуги перевозки пассажиров. Для этого необязательно иметь авто. При необходимости работодатель предоставит машину для работы.

В Bolt работа не на ставку – размер дохода зависит только от вас. Таксисты имеют возможность самостоятельно планировать график и берут столько заказов в сутки, сколько могут выполнить.

Условия трудоустройства

Водитель такси – ответственная работа, это должен понимать каждый. Работник несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, обязан соблюдать правила дорожного движения и предоставлять качественный сервис. Также нужно поддерживать чистоту снаружи и в салоне. В таком случае клиент станет постоянным и оставит чаевые (этот бонус не нужно ни с кем делить). В «Болт» все устроено так, чтобы водитель был заинтересован качественно выполнять свои обязанности.

В такси Болт в Харькове могут трудоустроить кандидатов, которые соответствуют следующим требованиям компании:

наличие паспорта и прав категории «В»;

возраст – не менее 18 лет;

физическое и психическое здоровье;

отсутствие судимостей.

Строгие требования к наличию стажа вождения не прописаны, но желательно его иметь.

Как рассчитывают заработную плату?

Водители такси сервиса Bolt в Харькове получают 50% от общей суммы заказов и бонусы до 4 тысяч гривен. Есть эффективная система мотивации, которая интересна всем, кто стремится выйти на высокий уровень дохода. Подробно о начислении бонусной системы расскажут во время обучения перед трудоустройством. Максимальный размер заработной платы на авто компании – 21 000 гривен. Выйти на этот уровень может каждый, при этом не нужно работать сутками напролет! График гибкий, его составляют вместе с водителем. Именно вы выбираете количество рабочих часов и время суток, когда удобно выходить на линию, а не руководство, как на любой другой работе. Варианты графика:

Посменно – день/ночь. Посуточно – 24/24. Персонально – индивидуальные условия, без напарника, 1 на авто.

Компания гарантирует большой беспрерывный поток заказов. Нет простоя, работа устроена так, что водитель видит заявки в рамках конкретного радиуса, то есть за пассажиром не придется ехать на другой конец города. Пока вы выполняете один заказ, можно взять следующий. Это выгодно и удобно – легко удастся выйти на высокий уровень дохода и получить хорошие бонусы.

Стоит отметить, что тарифный план зависит от марки и модели авто. На данный момент действуют следующие:

Bolt;

Comfort;

Business.

Чем выше класс автомобиля, тем больше стоимость посадки, общий тариф и цена ожидания. Всю эту информацию можно найти на официальном сайте компании или узнать у менеджера.

Как стать частью команды «Болт»?

Если вы соответствуете требованиям Bolt, уверенно сидите за рулем, хорошо знаете Харьков и хотите получать достойную заработную плату, тогда подайте заявку на официальном сайте компании. Для этого необходимо заполнить анкету, предоставить фото документов и ждать обратной связи. На адрес электронной почты придет письмо с подробной инструкцией относительно дальнейших действий.

Каждому кандидату нужно посетить офис компании вместе с пакетом документов, где будут оригиналы. Если в решении формальных вопросов не возникает серьезных проблем, непосредственно перед трудоустройством водитель проходит обучение. После экспресс-курса у кандидатов не остается вопросов – это займет всего час вашего времени! После обучения предоставляют машину, можно устанавливать мобильное приложение и начинать работу по согласованному графику.