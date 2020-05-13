Как сохранить воспоминания

Фотографии – это наши воспоминания, которые запечатлены в кадре. Ни одно событие нашей жизни не обходится без фото, будь то день рождение, свадьба, выпускной в школе, получение диплома в институте. Спустя годы именно фотографии возвращают нас в то время, когда мы были счастливы. Эта ностальгия наполняет наше сердце эмоциями.

Жизнь не стоит на месте и то, что было модно вчера – сегодня кажется неактуальным. А вчера у каждого из нас были огромные альбомы с множеством фотографий, которые можно было перелистывать часами. Сегодня большинство фото мы храним на картах памяти, флешках, в телефонах. Мы тоже можем пересматривать их в любое время, но они лишены какой-то атмосферности, чувственности. Такие фотографии не повесишь на стену, не поставишь на стол в красивой рамке. Да и распечатать их в карантин не так уж и просто – множество студий закрыты. Но выход всегда есть. Нужно просто написать в поисковике печать фото Одесса и вам предложат простое решение. Вы сможете распечатать любимые фото онлайн, даже не выходя из дома, и заказать услугу доставки.

Нужно лишь загрузить файлы, выбрать формат, тип бумаги и количество копий.

Матовая или глянцевая бумага

Выбор бумаги для фото – ответственное дело. В основном, используют глянцевую и матовую бумагу.

Итак, глянец делает фото насыщенным, красочным, ярким. На такой бумаге отлично получаются фотопортреты, они более реалистичны, природа (водный мир, растения, пейзажи).

Из минусов – это блики и отпечатки пальцев. Если вы планируете собрать альбом, в котором каждое фото будет находиться под защитной пленкой, естественно о пятнах можно не беспокоиться.

Матовая бумага делает снимки более объемными. На них никогда не будет видно отпечатков пальцев. Цветопередача немного приглушенная, спокойная. Фотографии на матовой бумаге напоминают старые фото, которые сегодня стали раритетом. Их приятно держать в руках, они не желтеют и достаточно долго сохраняют свой первозданный вид.

Если фотография в электронном виде недостаточно хорошего качества, не четкая, то именно матовая бумага спасет ситуацию. Она замаскирует многие недостатки.

Лучшее место для фотографий

Качество фотографий зависит и от правильного хранения. Ни в коем случае не храните альбомы с фотографиями на чердаке, в гараже или на балконе. Перепад температур, чрезмерная влажность испортят ваши снимки. Лучшее место – там, где сухо и темно.

Альбомы можно сложить в пластмассовые коробки, которые будут герметично закрываться, чтобы не попадал воздух. Если вдруг фотографии потеряют свой первоначальный вид, их можно реставрировать.

Делайте фотоснимки, заказывайте печать фотографий Одесса, создавайте фотоальбомы и радуйтесь каждому мгновению, которые наполняет вашу жизнь позитивом.

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