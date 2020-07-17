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Как правильно выбрать батарею отопления?

Как правильно выбрать батарею отопления?

Летом навряд ли кто-то мерзнет в своем доме или квартире и задумывается о том, как будет отапливать свое жилище зимой. И зря. Ведь лето для этого наиболее подходящий период. Именно сейчас можно не спеша выбрать подходящий вариант радиаторов отопления, приобрести и установить с проверкой и гарантией. Какие радиаторы лучше и как не прогадать с выбором?

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Батарея батарее рознь

Чтобы бы вы не собирались обогревать: будь то дом, квартира, дача или офис, без радиаторов отопления вам не обойтись. Специалисты точно знают, что в этом деле мелочей не бывает. Например, эксперты магазина https://modernsys.com.ua/ всегда помогут выбрать правильный вариант.

На сегодняшний день на рынке представлены радиаторы, изготовленные из разных материалов и разных конструкций. Как правило, батареи отопления изготавливаются из чугуна, стали, алюминия, биметалла.

Также на качество нагрева радиатора и силы раздачи тепла влияет и тип конструкции данного изделия.

  • Трубчатые радиаторы состоят из нескольких коллекторов, соединенных между собой вертикальными трубками.
  • Панельные радиаторы изготавливаются из панелей, по которым циркулирует вода. Зачастую, для улучшения отдачи тепла внутренняя сторона таких панелей изготавливается с конвекторным оребрением.
  • Секционные радиаторы, пожалуй, самые популярные на сегодняшний день. Они изготавливаются из чугуна, алюминия или биметалла.
  • Пластинчатые радиаторы делаются из пары пластин, которые монтируются на трубки, изготовленные из металла.

На что обратить внимание

Прежде чем перейти непосредственно к покупке радиатора, нужно определиться, как он будет расположен в комнатах. В зависимости от этого нужно выбирать радиатор с боковым подключением: правым или левым. Также хорошо бы перед покупкой определить и количество секций. Для маленьких комнат их должно быть меньше, чтоб не было слишком жарко, для комнат с большим метражом — побольше. Обратите также внимание на высоту потолков и метраж комнат.

Что нужно учитывать при определении тепловой мощности радиатора?

Определившись с материалом изделия, нужно просчитать его тепловую мощность. При этом необходимо учитывать:

  • размер комнат или помещений;
  • число внешних стен;
  • количество и тип окон.

Мощность отличается в зависимости от материала, из которого изготовлены радиаторы.*

Тепловая мощность радиатора из чугуна составляет — 90–150 Вт. Радиатора из стали — 450-570 Вт, из алюминия —190 Вт, из биметалла — 200 Вт.

*Расчет тепловой мощности для одной секции.

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