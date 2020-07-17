Как правильно выбрать батарею отопления?

Летом навряд ли кто-то мерзнет в своем доме или квартире и задумывается о том, как будет отапливать свое жилище зимой. И зря. Ведь лето для этого наиболее подходящий период. Именно сейчас можно не спеша выбрать подходящий вариант радиаторов отопления, приобрести и установить с проверкой и гарантией. Какие радиаторы лучше и как не прогадать с выбором?

Батарея батарее рознь

Чтобы бы вы не собирались обогревать: будь то дом, квартира, дача или офис, без радиаторов отопления вам не обойтись. Специалисты точно знают, что в этом деле мелочей не бывает. Например, эксперты магазина https://modernsys.com.ua/ всегда помогут выбрать правильный вариант.

На сегодняшний день на рынке представлены радиаторы, изготовленные из разных материалов и разных конструкций. Как правило, батареи отопления изготавливаются из чугуна, стали, алюминия, биметалла.

Также на качество нагрева радиатора и силы раздачи тепла влияет и тип конструкции данного изделия.

Трубчатые радиаторы состоят из нескольких коллекторов, соединенных между собой вертикальными трубками.

состоят из нескольких коллекторов, соединенных между собой вертикальными трубками. Панельные радиаторы изготавливаются из панелей, по которым циркулирует вода. Зачастую, для улучшения отдачи тепла внутренняя сторона таких панелей изготавливается с конвекторным оребрением.

изготавливаются из панелей, по которым циркулирует вода. Зачастую, для улучшения отдачи тепла внутренняя сторона таких панелей изготавливается с конвекторным оребрением. Секционные радиаторы, пожалуй, самые популярные на сегодняшний день. Они изготавливаются из чугуна, алюминия или биметалла.

пожалуй, самые популярные на сегодняшний день. Они изготавливаются из чугуна, алюминия или биметалла. Пластинчатые радиаторы делаются из пары пластин, которые монтируются на трубки, изготовленные из металла.

На что обратить внимание

Прежде чем перейти непосредственно к покупке радиатора, нужно определиться, как он будет расположен в комнатах. В зависимости от этого нужно выбирать радиатор с боковым подключением: правым или левым. Также хорошо бы перед покупкой определить и количество секций. Для маленьких комнат их должно быть меньше, чтоб не было слишком жарко, для комнат с большим метражом — побольше. Обратите также внимание на высоту потолков и метраж комнат.

Что нужно учитывать при определении тепловой мощности радиатора?

Определившись с материалом изделия, нужно просчитать его тепловую мощность. При этом необходимо учитывать:

размер комнат или помещений;

число внешних стен;

количество и тип окон.

Мощность отличается в зависимости от материала, из которого изготовлены радиаторы.*

Тепловая мощность радиатора из чугуна составляет — 90–150 Вт. Радиатора из стали — 450-570 Вт, из алюминия —190 Вт, из биметалла — 200 Вт.

*Расчет тепловой мощности для одной секции.