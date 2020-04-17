Как попасть в квартиру без ключа

Приятель, который моет фасады и окна высоток, рассказывал, как использовал рабочее промальповское снаряжение в личных целях. Спустился с крыши и залез через балкон в квартиру любимой девушки. Не романтики ради, а по ее просьбе, дверь изнутри открыть. Она ключ забыла, когда на минуточку выходила в магазин, дверь захлопнулась, на плите борщ. Ситуация, многим знакомая.

Если нет возможности позвать на помощь рыцаря-спайдермена, не отчаивайтесь, открытие замков в Одессе можно осуществить менее экстремальным способом.

Метод из боевиков

Давайте вспомним, как проникают в закрытую квартиру герои боевиков:

со размаху бьют по двери ногой;

с разбегу наваливаются на нее плечом и всем телом;

несколько раз стреляют в дверь поближе к замку, а когда образуется что-то вроде перфорации, наносят удар ногой или плечом;

спускаются с крыши на тонких прочных тросах и влетают в окно.

Последние два способа придется сразу отбросить – нужно снаряжение, которое используют в спецназе или в промальпе, огнестрельное оружие. Пытаться выбить металлическую дверь бессмысленно. Если дверь легкая, деревянная, старая, есть шанс, что полотно или коробка под ударами сломается. И шанс заработать вывих или серьезный ушиб.

У всех перечисленных методов взлома еще два недостатка – много шума и повреждения, после которых дверь придется менять, минимум ремонтировать.

Метод взломщиков

В жизни взломщики вместо грубой физической силы используют инструмент и воздействуют на самые слабые места двери – замок или петли. Дверь можно срезать с петель болгаркой по металлу, способ очень шумный. Замки обычно ломают или выбивают:

высверливают сердечник цилиндрического замка, он вываливается из корпуса, высвобождает засов;

надевают на внешнюю, выступающую часть корпуса цилиндрического механизма специальное приспособление и давят на рычаг, чтоб отжать замок вниз. Цилиндр переламывается в месте крепления, в разлом можно просунуть узкий инструмент и воздействовать на засов;

выбивают замок – вставляют в замочную скважину любой подходящий предмет и с силой бьют по нему;

прорезают углубление под корпусом, вставляют в него фомку и отламывают корпус, используя инструмент как рычаг;

вводят в замочную скважину прочный стержень, зажимают его инструментами, чтоб увеличить плечо рычага, и силой проворачивают.

Для разных типов замков разработаны разные способы силового взлома, производители замков изобретают новые методы противодействия им, защиты. С надежным замком и профессиональный взломщик не сразу справится, а честный гражданин, который просто хочет попасть в свою квартиру, и подавно. Серьезный минус этого способа – повреждение замка.

Метод аварийной службы открывания замков

Помимо методов силового взлома есть интеллектуальные методы вскрытия. Заключаются они в подборе подходящего ключа, отмычки. Также механизм проворачивают с помощью подручных предметов или специальных инструментов. При попытке вскрыть замок самостоятельно хозяева обычно используют похожий ключ, но этим способом можно открыть только ненадежный замок с низкой секретностью. Есть риск при попытках открывания повредить механизм, в будущем замок может заедать. Гвоздем, шилом или шпилькой тоже отпирают только простейшие замки, в которых достаточно нажать на хвостовик засова, чтоб сдвинуть его. Такие действия тоже требуют определенных умений и тоже чреваты повреждением замка.

Профессионалы из службы аварийного открывания замков используют отмычки, в их распоряжении есть приспособления для замков разного типа. Если ключ сломался в замке, обломок извлекают с помощь специального инструмента – экстрактора. Использование профессионального инструмента позволяет открыть замок:

быстро;

без повреждений;

без шума.

И приезжают специалисты на вызов оперативно, работают без выходных, круглосуточно. Для рассеянных, но добропорядочных граждан, которые не могут попасть в собственную квартиру, это оптимальный способ. Так что телефон такой службы стоит всегда держать под рукой или заучить наизусть.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!