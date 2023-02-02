Как подобрать вытяжку для маникюра?

Процедура маникюра и педикюра не теряет свою актуальность и востребованность многие столетия.

С каждым годом требования к качеству данной процедуры ужесточаются, и уровень предоставляемых услуг растет вместе с профессионализмом мастеров. Как хорошо, что современные мастера имеют возможность увеличить эффективность своей работы, используя различных помощников.

Вытяжки бывают с фильтром и со сменными мешочками. А также настольные и встраиваемые в столешницу. И отдельно есть напольные вытяжки для педикюра.

Встраиваемые вытяжки, удобны тем, что не занимают место вашей рабочей поверхности, но для нее нужен специальный стол, оборудован под размер вытяжки.

Выбрать лучшую вытяжку для маникюра и педикюра – весьма серьезная и важная задача, к которой необходимо подойти предельно серьезно, потому что от этого будет зависеть комфорт и качество вашей работы. Если устройство будет обладать невысокой мощностью, некомфортную вибрирующую ручку или также несколько иных минусов, то идеальной обработки ногтей у вас не получится. Не стесняйтесь также не бойтесь проверять устройство, в магазинах уверенно задавайте интересующие вопросы консультантам. В случае если оформляете заказ в интернет-магазине, то ознакомьтесь с доступной документацией также тщательно изучите свойства.

Все вытяжки для маникюра можно разделить на три категории:

настольные;

встраиваемые;

напольные.

Все они имеют свои плюсы и минусы.

Зачем нужна вытяжка для маникюра

Процесс маникюра часто включает такие манипуляции, как опиливание и шлифовка. Из-за этого во время работы образуется много мелкой пыли. Она засоряет рабочее пространство, а также остается в воздухе. Вдыхать подобную пыль очень вредно для здоровья. Чтобы очистить пространство от подобных отходов, и нужна маникюрная вытяжка. По-другому ее называют настольной вытяжкой или пылесосом для маникюра. Конструкция прибора сильно отличается от того, о каком виде техники идет речь — давайте разберемся в этом вопросе подробнее.

Также, при выборе профессионального оборудования для ногтей следует обратить внимание на емкость для сбора пыли. Мешки для вытяжки легко менять, стирать и чистить. К тому же такое оборудование стоит дешевле, нежели пылесос с фильтром. Однако, при использовании моделей со сменными мешками. Есть риск выдувания пыли. Фильтры для маникюрной вытяжки более эффективны в работе. Они всасывают в себя до 100% пыли и мусора.

Оборудование с мелкой решеткой более безопасно в пользовании. Такие модели устройств уменьшают риск попадания мелких предметов в вытяжку, которые могут вывести ее из строя.

Купить вытяжку для маникюра всегда непростая задачадял каждого мастера.

Также, при выборе профессиональной вытяжки для маникюра следует обратить внимание на тип корпуса. Он должен легко разбираться. Такое оборудования от УкрСалон проще чистить от пыли и мыть.