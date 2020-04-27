Как подключить домашний интернет в Одессе: алгоритм действий

Подключение домашнего интернета — задача, которая требует времени. Необходимо выбрать провайдера и оптимальный тип подключения, ознакомиться с действующими тарифами и акционными предложениями.
Из этой статьи вы узнаете, как подключить домашний интернет в Одессе быстро и недорого. «Датагруп» предлагает выгодные условия, узнать о которых можно на сайте компании.
Как подключить?
Чтобы получить доступ к интернету, нужно действовать в такой последовательности:
- Зайдите на сайт провайдера.
- Перейдите на вкладку «Для дома». Это можно сделать непосредственно с главной страницы.
- Выберите подходящую технологию. Подключение осуществляется по Ethernet (наиболее распространенный вариант) и xPON (используется в частном секторе и является наименее уязвимой к внешним факторам). Если же вы живете в отдаленной местности, скорее всего вам подойдет вариант спутникового интернета.
- Определитесь, какая скорость интернета вам потребуется. Для использования соцсетей, стандартного набора мессенджеров и просмотра видеороликов хватит 60 Мбит/сек. Если же вы играете в ресурсоемкие онлайн-игры или смотрите фильмы в разрешении 4К, выбирайте более «скоростной» тариф.
- Решите, необходимо ли вам дополнительное оборудование. Существует возможность приобрести роутер или взять его в аренду.
- Рассмотрите возможность подключения интерактивного или кабельного ТВ. Воспользовавшись пакетным предложением одного провайдера, можно значительно сэкономить.
- Подайте заявку на подключение. Это можно сделать на сайте или позвонив в call-центр компании.
Обычно подключение осуществляется в течение суток после принятия заявки, в отдельных случаях может занимать до пяти дней.
Что понадобится для заключения договора?
Стать абонентом «Датагруп» может каждый при наличии технической возможности включения. Для этого необходимы паспорт гражданина Украины и денежная сумма в размере месячной стоимости тарифа. Если речь идет о подключении в частном секторе, и дом абонента находится в удалении от распределительной коробки, стоимость подключения рассчитывается индивидуально.
Почему «Датагруп»?
Приведем несколько аргументов в пользу такого выбора:
- безлимитный трафик — пользователи имеют возможность выходить в сеть, смотреть фильмы, скачивать файлы без ограничений;
- выгодные тарифы — минимальная акционная стоимость бюджетного пакета составляет всего 79 грн ежемесячно в течение года;
- скидки и программы лояльности;
- возможность подключить TV и IP-телефонию — для этого используется один кабель;
- оперативная техническая поддержка;
- круглосуточный мониторинг сети — залог бесперебойного предоставления и высокого качества услуг.
Достоинства очевидны. Чтобы убедиться в них лично, просто подключитесь к сети и оцените преимущества работы провайдера.