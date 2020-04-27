Как подключить домашний интернет в Одессе: алгоритм действий

Подключение домашнего интернета — задача, которая требует времени. Необходимо выбрать провайдера и оптимальный тип подключения, ознакомиться с действующими тарифами и акционными предложениями.

Из этой статьи вы узнаете, как подключить домашний интернет в Одессе быстро и недорого. «Датагруп» предлагает выгодные условия, узнать о которых можно на сайте компании.

Как подключить?

Чтобы получить доступ к интернету, нужно действовать в такой последовательности:

Зайдите на сайт провайдера. Перейдите на вкладку «Для дома». Это можно сделать непосредственно с главной страницы. Выберите подходящую технологию. Подключение осуществляется по Ethernet (наиболее распространенный вариант) и xPON (используется в частном секторе и является наименее уязвимой к внешним факторам). Если же вы живете в отдаленной местности, скорее всего вам подойдет вариант спутникового интернета. Определитесь, какая скорость интернета вам потребуется. Для использования соцсетей, стандартного набора мессенджеров и просмотра видеороликов хватит 60 Мбит/сек. Если же вы играете в ресурсоемкие онлайн-игры или смотрите фильмы в разрешении 4К, выбирайте более «скоростной» тариф. Решите, необходимо ли вам дополнительное оборудование. Существует возможность приобрести роутер или взять его в аренду. Рассмотрите возможность подключения интерактивного или кабельного ТВ. Воспользовавшись пакетным предложением одного провайдера, можно значительно сэкономить. Подайте заявку на подключение. Это можно сделать на сайте или позвонив в call-центр компании.

Обычно подключение осуществляется в течение суток после принятия заявки, в отдельных случаях может занимать до пяти дней.

Что понадобится для заключения договора?

Стать абонентом «Датагруп» может каждый при наличии технической возможности включения. Для этого необходимы паспорт гражданина Украины и денежная сумма в размере месячной стоимости тарифа. Если речь идет о подключении в частном секторе, и дом абонента находится в удалении от распределительной коробки, стоимость подключения рассчитывается индивидуально.

Почему «Датагруп»?

Приведем несколько аргументов в пользу такого выбора:

безлимитный трафик — пользователи имеют возможность выходить в сеть, смотреть фильмы, скачивать файлы без ограничений;

выгодные тарифы — минимальная акционная стоимость бюджетного пакета составляет всего 79 грн ежемесячно в течение года;

скидки и программы лояльности;

возможность подключить TV и IP-телефонию — для этого используется один кабель;

оперативная техническая поддержка;

круглосуточный мониторинг сети — залог бесперебойного предоставления и высокого качества услуг.

Достоинства очевидны. Чтобы убедиться в них лично, просто подключитесь к сети и оцените преимущества работы провайдера.

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