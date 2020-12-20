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Как купить страховку ОСАГО и сэкономить

Как купить страховку ОСАГО и сэкономить

В соответствии с украинским законодательством ОСАГО является обязательным для каждого водителя. Этот вид страховки оформляют сразу же после покупки автомобиля или же не позднее, чем в 10-дневный срок. Именно наличие полиса ОСАГО позволяет без проблем компенсировать все финансовые потери в случае попадания в ДТП.

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В соответствии с украинским законодательством ОСАГО является обязательным для каждого водителя. Этот вид страховки оформляют сразу же после покупки автомобиля или же не позднее, чем в 10-дневный срок. Именно наличие полиса ОСАГО позволяет без проблем компенсировать все финансовые потери в случае попадания в ДТП. В последнее время в нашей стране появилась возможность оформить такую страховку в электронном виде. Что такое цифровой страховой договор, в чем его основные особенности, разберемся в этом материале.

авария, ДТП

 

Преимущества электронного полиса

Современный технологичный способ приобретения страховки привлекает многих водителей. Среди преимуществ его приверженцы называют такие факторы:

  • комфортность и легкость выбора лучшего среди множества предложений страховых компаний. Это можно сделать дома, в кафе, в любом месте, где есть доступ к интернету;
  • существенная экономия времени — не нужно ехать в офис страховой, дожидаться своей очереди;
  • возможность избежать навязывания дополнительных страховых продуктов;
  • простота оформления и получения. Всю процедуру можно пройти приблизительно за 15 минут;
  • гарантия сохранности — его можно скопировать сразу в несколько гаджетов, а при желании еще и распечатать несколько экземпляров;
  • простота проверки подлинности документа с помощью государственной базы данных на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины;
  • невозможность фальсификации.

Следует учесть, что за оформление электронного полиса в некоторых компаниях могут предложить скидку. Например, СК VUSO гарантирует при заключении страхового договора онлайн снижение цены на 10%. При этом владелец авто становится клиентом компании, которая занимает ведущие позиции во всеукраинских рейтингах.

 

Как оформить

Чтобы приобрести электронный полис ОСАГО, нужно:

  • определиться со страховой компанией, проверить ее надежность, финансовое состояние и убедиться в качестве сервиса. Последнее можно сделать, обратившись к отзывам клиентов;
  • на официальном сайте выбранной страховой с помощью специального калькулятора рассчитать примерную стоимость полиса. Для этого в специальную форму вносят данные про автомобиль, тип, год выпуска, объем двигателя, регион регистрации, желаемый размер франшизы;
  • если сумма оплаты устраивает, нужно внести информацию, необходимую для заключения договора — паспортные данные, водителя, серию, номер и дату получения свидетельства о регистрации, гос номер, и отправить в компанию. При заполнении формы нужно быть очень внимательным. Если будут внесены ошибочные данные, полис будет считаться недействительным;
  • менеджеры страховой компании, получив заявку, регистрируют ее и присваивают уникальный номер;
  • после подтверждения заявки клиентом и оплаты происходит регистрация полиса в базе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины;
  • электронная версия отправляется на указанный адрес клиента вместе с другими документами — квитанцией об оплате, памяткой действий при наступлении страхового случая и пр.

Этот договор вступает в силу сразу же — с даты, указанной на нем, и имеет ту же правовую силу, что и традиционный (бумажный) вариант. Его можно распечатать или сохранить в электронном формате — наличия в телефоне, планшете или ноутбуке вполне достаточно. Остановивший водителя сотрудник патрульной полиции всегда сможет проверить действительность договора по номеру на сайте МТСБУ. В этом можно убедиться и самому.

Экономия времени и средств на поездку в офис, удобство использования подтверждают, что современный цифровой способ страхования своего авто — это практично.

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