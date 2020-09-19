Как безопасно купить авто в Одессе

Сегодня с приобретением автомобиля не возникает проблем. Машину можно купить в одном из многочисленных салонов или подобрать подходящий вариант на рынке.

В интернете функционирует множество площадок, на которых реализуют как новые, так и подержанные авто.

У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Приобретение транспортного средства с рук связано с многочисленными рисками. Так, можно столкнуться с мошенником, который продаст битую машину или еще хуже — ТС, что числится среди угнанных.

Если есть желание быстро и выгодно купить авто в Одессе, https://odessa-avto.ukravto.ua/ru предлагает большой выбор моделей. Корпорация «УкрАВТО» одной из первых появилась на отечественном рынке. Сотрудничество с ней гарантирует приобретение машины, которая не разочарует своего владельца.

Как купить надежное авто

Машину выбирают по таким характеристикам: тип кузова (седан, универсал, хэтчбек, кроссовер, кабриолет, спорткар), вид топливной системы (бензин или дизель), привод (полный, передний или задний), КПП («механика» или «автомат» — адаптивная, роботизированная, типтроник). Дополнительные функции (круиз-контроль, кондиционер) пригодятся автолюбителям, которые много времени проводят за рулем.

Важные рекомендации:

если большую часть времени автолюбитель будет передвигаться по городу, то оптимальным выбором станет хэтчбек. Машина компактная и маневренная. Это позволяет без труда передвигаться даже по загруженным транспортом улицам;

для семьи и поездок по магазинам подойдет седан. Его салон способен вместить до четырех человек с сумками;

для поездок на большие расстояния рекомендуется отдать предпочтение универсалу, который вполне обоснованно называют семейным автомобилем;

если в планах частые выезды на природу, то лучшим выбором станет внедорожник. Его высокий клиренс позволяет легко преодолевать бездорожье;

для пользователей, которые много времени проводят за рулем, рекомендуется остановить выбор на модели, оснащенной дополнительными функциями, нацеленными на повышение безопасности.

Если автолюбитель планирует использовать транспортное средство для работы в такси или курьерской службе, то оптимально подойдет машина с просторным салоном и вместительным багажником.

Алгоритм безопасной покупки

Следующий шаг — посещение автосалона. Оптимальным выбором станет Корпорация «УкрАВТО», представительства которой есть во всех регионах страны. Это одна из старейших компаний по продаже авто на отечественном рынке. Опытные менеджеры помогут подобрать ТС в соответствии с пожеланиями и финансовыми возможностями клиента. Прямо в салоне получится оформить страховку, кредит, заключить договор лизинга.

Оплату можно сделать удобным покупателю способом: наличные, по перерасчету или заемные средства. Для завершения процедуры новоиспеченному владельцу авто нужно обратиться в сервисный центр МВД для оформления ТС.