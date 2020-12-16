Языковые лагеря для детей – погружение в обучение и яркий отдых

Существуют разнообразные способы изучения английского, один из них – каникулы в языковом лагере. Это уникальный опыт, новые знакомства, множество возможностей проявить себя. Дети улучшают свой английский без скучной зубрежки в веселой и непринужденной атмосфере.

Ошибочно считать, что языковой лагерь – аналог школы, где приходится учиться с утра до вечера. Продолжительность занятий – до 3 часов в день, остальная часть программы состоит из увлекательных мероприятий. Скучать не придется, напротив, участников ждет погружение в различные виды деятельности: спорт, творчество, игры, общение. Лагерь https://dec.camp/daycamp/ рассчитан на детей от 8 лет, но уже с 6 лет можно приходить на дневные смены.

Покажите плюсы

Перед тем как забронировать место в лагере, убедитесь, что ребенок справится с этим психологически. Учитывать склад характера, темперамент нужно обязательно. Дети младшего возраста, а также интроверты могут испытывать проблемы с тем, чтобы освоиться в новой среде. Если с ребенком поедет друг, сестра или брат, адаптироваться намного легче. Рядом с самого начала будет знакомый человек.

Но главное – личное желание. Расскажите, насколько насыщенной и интересной будет смена в языковом лагере https://dec.camp/migovo/ua/. Провести время в компании сверстников, попробовать себя в чем-то новом, поселиться в роскошном месте на природе – вот это по-настоящему яркие каникулы, которые захочется повторить.

Одна смена – максимум пользы

В лагере не просто учат язык. Дети действительно погружаются в занятия и получают ценные навыки. Через интересное обучение они справляются с языковым барьером, начинают общаться, формулируют мысли, читают и пишут на английском. Уроки проходят с носителями, опытными преподавателями. Появляются мотивация и желание изучать язык дальше.

Занятиями программа не ограничена. Много внимания уделяется общему развитию:

Детям предлагают множество активностей – от спорта до творчества, проводят мастер-классы. Участники открывают в себе неожиданные таланты, реализуют собственные уникальные проекты. Они лепят из глины, ставят спортивные рекорды, танцуют, покоряют сцену, мастерят украшения, создают полезные устройства. Ребята учатся мыслить критически, приобретают навыки эмоционального интеллекта и самоанализа. В расписании есть место уютным посиделкам у костра, настольным и активным играм.

Языковой лагерь помогает раскрыться, стать более сильной, интересной, творческой личностью. Подумайте о том, чтобы подарить ребенку такое приключение.

Источник: dec.camp