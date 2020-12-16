Новости Одессы и Одесской области

Языковые лагеря для детей – погружение в обучение и яркий отдых

Языковые лагеря для детей – погружение в обучение и яркий отдых

Существуют разнообразные способы изучения английского, один из них – каникулы в языковом лагере. Это уникальный опыт, новые знакомства, множество возможностей проявить себя. Дети улучшают свой английский без скучной зубрежки в веселой и непринужденной атмосфере.  

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Ошибочно считать, что языковой лагерь – аналог школы, где приходится учиться с утра до вечера. Продолжительность занятий – до 3 часов в день, остальная часть программы состоит из увлекательных мероприятий. Скучать не придется, напротив, участников ждет погружение в различные виды деятельности: спорт, творчество, игры, общение. Лагерь https://dec.camp/daycamp/ рассчитан на детей от 8 лет, но уже с 6 лет можно приходить на дневные смены.

Покажите плюсы

Перед тем как забронировать место в лагере, убедитесь, что ребенок справится с этим психологически. Учитывать склад характера, темперамент нужно обязательно. Дети младшего возраста, а также интроверты могут испытывать проблемы с тем, чтобы освоиться в новой среде. Если с ребенком поедет друг, сестра или брат, адаптироваться намного легче. Рядом с самого начала будет знакомый человек.

Но главное – личное желание. Расскажите, насколько насыщенной и интересной будет смена в языковом лагере https://dec.camp/migovo/ua/. Провести время в компании сверстников, попробовать себя в чем-то новом, поселиться в роскошном месте на природе – вот это по-настоящему яркие каникулы, которые захочется повторить.

Одна смена – максимум пользы

В лагере не просто учат язык. Дети действительно погружаются в занятия и получают ценные навыки. Через интересное обучение они справляются с языковым барьером, начинают общаться, формулируют мысли, читают и пишут на английском. Уроки проходят с носителями, опытными преподавателями. Появляются мотивация и желание изучать язык дальше.

Занятиями программа не ограничена. Много внимания уделяется общему развитию:

  1. Детям предлагают множество активностей – от спорта до творчества, проводят мастер-классы.
  2. Участники открывают в себе неожиданные таланты, реализуют собственные уникальные проекты. Они лепят из глины, ставят спортивные рекорды, танцуют, покоряют сцену, мастерят украшения, создают полезные устройства.
  3. Ребята учатся мыслить критически, приобретают навыки эмоционального интеллекта и самоанализа.
  4. В расписании есть место уютным посиделкам у костра, настольным и активным играм.

Языковой лагерь помогает раскрыться, стать более сильной, интересной, творческой личностью. Подумайте о том, чтобы подарить ребенку такое приключение.

Источник: dec.camp

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить